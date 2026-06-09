將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍昨（8）日於外交部接待法國國民議會外交委員會書記游蘇法（Estelle Youssouffa）率領的訪團。林佳龍表示，近期來自法國的訪客絡繹不絕，從4月接待法國參議院第一副議長孟岱立（Didier Mandelli）訪台，到5月底頒贈「睦誼外交獎章」予國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel），再到此次與法國國民議會訪團會晤，一次次對談與交流，都讓台灣與法國更加貼近。





廣告 廣告

林佳龍表示，今（2026）年4月中國不顧飛航安全，以政治手段操弄第三國飛航情報區，干擾總統賴清德出訪史瓦帝尼時，游蘇法議員第一時間就在社群媒體公開聲援台灣，一同訪台的國民議會國防工業研究小組副主席高希優議員（Thomas Gassilloud）也強調，將捍衛台海自由航行權、國際法，並支持深化台法關係。

林佳龍：感謝法國議員不遺餘力支持台灣

林佳龍感謝來訪議員們總是以實際行動不遺餘力支持台灣。他表示，近年來台法之間的商務投資與貿易不斷增加，在科技上的合作也更加密切。目前台灣政府正積極推動賴總統提出的「五大信賴產業」，林佳龍認為，法國將是台灣最佳國際合作夥伴之一，特別是台灣掌握AI人工智慧產業鏈，將可協助歐洲達成「再武裝」及「再工業化」的目標。

兩位議員也看好台法之間產業合作的潛力。游蘇法議員提到，她所代表的選區馬約特島位於印度洋，距離非洲國家莫三比克不遠。對台灣企業而言，投資馬約特島不僅可享有歐盟制度的保障，更可將其作為進入非洲市場的門戶。高希優議員也表示，台灣深化與法國的經貿關係，實際上就是進一步連結歐洲4億人口市場與全球4億法語人口的網絡。

林佳龍：台法合作潛力無窮

「台法合作潛力無窮」林佳龍表示，法國在航太、衛星通訊及能源產業執世界之牛耳，台灣則在半導體、AI人工智慧等領域領先全球，雙方優勢產業互補，正是彼此最好的合作夥伴。林佳龍期待台法持續深化交流與產業合作，攜手創造「一加一大於二」的效果，成為共享價值、共創繁榮的最佳夥伴。







原文出處：快新聞／接待法國國民議會訪團 林佳龍：台法攜手成為共享價值最佳夥伴

更多民視新聞報導

從「我是台灣人」到班機天天直飛 林佳龍：台捷六年友誼開花結果

台美攜手打造非紅供應鏈！林佳龍會晤AUVSI主席 力推「無人機外交」

2天只睡5小時仍堅守崗位！林佳龍大讚外交新血「韌性滿點」

