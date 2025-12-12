接待賓客突感不適 駐印度副代表謝柏輝52歲猝逝

我駐印度副代表謝柏輝今天中午接待賓客期間突感不適，疑似失去意識，送醫急救後宣告不治，享年52歲。

根據《中央社》今（12）日報導，謝柏輝今天午間宴請台灣、印度合拍電影「叫我驅魔男神」相關人員，席間與眾人大談台印各項交流、神色正常，但在午宴將結束之際，謝突然開始抽搐，與會人員隨即扶住他的頭部，用湯匙抵住他的舌頭、解開領帶，試圖讓謝的呼吸保持順暢。

報導指出，同一時間，與會人員大聲呼救，要求飯店人員叫救護車，並提供自動體外心臟電擊去顫器（AED）救援。飯店醫療人員在3分鐘之內到場，並隨即對謝柏輝進行心肺復甦術及口對口人工呼吸，救護車也在事發後5分鐘左右趕到現場，並立即將其送到附近醫院。但被送到醫院後不久，急診處醫師便向跟著到場人員宣布謝柏輝死亡消息，而由於是意外事件，印度警方將派員瞭解事發時的狀況，至於謝的確切死因則有待釐清。

