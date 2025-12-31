接待逾百國訪賓！外交部回顧今年工作 林佳龍：國際局勢動盪，不負國人託付

2025年末倒數，外交部今（31）日晚間回顧，自總統賴清德上任以來，已接待逾100國、600團、超過6000人次的國際訪賓，具體展現國際社會對台灣民主、自由與人權價值的高度肯定，成為我國外交最堅實的後盾。外交部長林佳龍則感性說道，台灣的外交從不是理所當然，身處第一線更能感受到處境的艱難，「為台灣的外交拚搏，我相信只要我們夠勇敢自信，世界就會與我們同行。」

林佳龍今日晚間透過臉書表示，回顧2025年，國際局勢依舊劇烈變動，但也正是在這樣的風浪之中，外交部依舊不負國人的託付，讓台灣在世界舞台上持續發光、持續精彩。台灣的外交，從來不是理所當然。身處第一線，他更能感受到台灣外交處境的艱難，但也因此經常提醒自己，作為對外代表國家，承載國家主權與尊嚴的「外交部長」，他必須為台灣外交付出更多、做得更好。

林佳龍說道，為台灣的外交拚搏，他相信只要台灣夠勇敢自信，世界就會與台灣同行，因此外交部從不自我設限，也不畏懼打壓，盡可能用雙腳為台灣走出更寬廣的道路，用雙手為台灣爭取更多理解與尊敬。他日前和3名次長錄製年度回顧影片，把一起為外交打拚的每個時刻記錄下來，而看著畫面，又想起那些辛苦卻踏實的珍貴回憶，也想起每一名在外交前線，為台灣拚搏的身影。

林佳龍感性道，「謝謝這一年來，所有為台灣外交貢獻的外交人員、民意代表、企業家、NGO團體、專家學者與志工們，你們都是台灣外交最堅實的力量。今晚跨越倒數、迎接新年，2026年請再與我們同行，繼續為台灣的外交打拼。」

回顧2025年度工作 外交部：台美深化、台日緊密、台歐升溫

外交部今日晚間則發布新聞稿回顧今年工作，細數林佳龍提出的「總合外交雙12 （Double 12）」戰略新圖像，全力打造台灣為「新型中等強國」，而我國與12個邦交國關係均維持穩定，高層互訪頻密；與理念相近國家關係方面，台美關係持續深化、台日關係互動緊密、台歐連結顯著升溫，菲律賓、澳洲、紐西蘭、印度、加拿大等理念相近國家，則持續以實際政策與公開表態支持台灣。

外交部提到，新南向政策穩健推進，深化區域人才、產業與價值連結，而在經濟外交也成果豐碩，林佳龍更親自率團赴美國、菲律賓等多國考察。外交部也積極拓展我國際參與空間，在聯合國、國際民航組織（ICAO）及亞太經濟合作會議（APEC）等多邊場域，持續獲得理念相近國家與友邦仗義執言；同時，外交部持續建立創新外交機制，包括雙部長會議機制、各界外交之友、打造INGO在台社群樞紐，並藉由主辦國際論壇及參與重要國際安全與戰略對話，深化智庫外交與二軌外交。

外交部說明，青年外交與文化外交也積極推動，並透過國際文化平台，向世界展現台灣多元、創新與民主的文化軟實力；另一方面，外交部也持續落實簡政便民與智慧政府數位治理目標，包括推動「有條件式線上申換護照」等，並持續密切注意中國在海外對我國人長臂管轄或跨國鎮壓的可能狀況。外交部說，展望2026年，外交部將持續秉持韌性、自信與彈性，善用「總合外交」策略，結合國內各方力量，團結國外民主夥伴，捍衛自由民主價值，拓展國際空間。

