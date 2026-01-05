接待過柯林頓、歐巴馬 金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山知名老字號餐廳Waterfront Restaurant，近日正式結束其在七號碼頭（Pier 7）超過50年的經營歷史。餐廳上周末在外牆張貼告示寫道：「永久停業，感謝您的光臨，造成不便敬請見諒。」

舊金山港務局（Port of San Francisco）發言人楊恩（Eric Young）證實，該餐廳已於周三歇業。楊恩表示，Waterfront Restaurant在原租約於2024年12月到期後，僅與港務局維持按月續租協議。

楊恩指出，這是數十年來，七號碼頭的Waterfront Restaurant原址首次對外釋出招租。該地點位於渡輪碼頭（Ferry Building）與探索博物館（Exploratorium）之間，屬於舊金山濱水區位置最好、造訪人次最高的地段之一。港務局人員目前正評估建物狀況，預計今年初對外招租，由Maven Commercial負責尋找新業者。

Waterfront Restaurant方面截至周末未回應媒體詢問。

該餐廳自1969年開業以來，主打加州與地中海料理，曾接待歌手班奈特（Tony Bennett），以及前總統柯林頓與歐巴馬等名人。根據其2025年申請加入舊金山「歷史商家登錄計畫」（Legacy Business Registry）的資料，餐廳佔據整座七號碼頭，顧客可一邊用餐、一邊眺望金銀島、惡魔島與海灣大橋。餐廳官網指出，歇業前共雇用約80名員工，其中不少人在此服務超過10年。

Waterfront Restaurant也曾歷經多次重大考驗，包括1989年大地震，以及1973年一場摧毀碼頭木結構的嚴重火災。火災後，業主法奇（Al and Cheryl Falchi）重建餐廳，並保留其原本作為碼頭工人酒吧的經典風貌。

不過，如同許多舊金山小型商家，該餐廳在新冠疫情停業後復甦不易。申請文件指出，其營收在2019年至2025年間下滑約55%，並提及「舊金山持續的房地產危機」對經營造成壓力。

代表這一地區的市議員李爾德（Danny Sauter）於2025年提名信中，曾讚揚該餐廳對內河碼頭（Embarcadero）的韌性與貢獻，稱其為居民與遊客共享的地標性場所。

共同業主法奇(Cheryl Falchi)在申請文件中寫道，若餐廳關閉，舊金山將失去一處與濱水身分密不可分的歷史地標，不僅長年員工將失業，城市也將少了一個保留海事記憶、提供獨特灣景的餐飲去處。

