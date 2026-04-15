接待鄭麗文聽取鄭習會成果 王金平：大陸要重視在世界扮演和平角色

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國民黨主席鄭麗文今再拜會立法院前院長王金平。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

完成鄭習會返台後，國民黨主席鄭麗文上午拜會前立法院長王金平，報告此行結果。王會後表示，大陸發展到今天程度，也要重視怎樣在世界上扮演一個和平的角色，所以不論在哪場戰爭，都希望扮演促成和平角色。

王金平說，對岸主張中華民族不能打仗，這樣的理念與鄭麗文完全契合，未來希望兩岸共同接受和平理念，相信每位人民都有共同期待與作為，促成兩岸真正和平。

鄭麗文則表示，感謝王金平在自己出發訪陸前給她非常大的加持，回來後再來交換心得，也得到王很大肯定，希望未來落實惠台政策，讓民眾感受和平紅利。

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至於鄭習會能否為年底九合一選舉黨籍候選人增加底氣？鄭麗文說，一定。

談到大陸惠台政策，王金平轉述，鄭麗文感受到中共總書記習近平有百分百誠意推動，所以也希望執政當局重新重視這個惠台政策，用智慧、善巧的接受認為可行又有利於兩岸共同發展順利成長的作為，這樣才對民生有幫助。

此外，王金平說，鄭麗文有提到這次訪陸待遇相同於元首級，這是對鄭的敬重與重視，展現最高的誠意；而整個訪問中，對岸主張兩岸都是中華民族一份子，儘管分治，但各自發展出生活制度與方式，至今為止兩岸都非常成功。

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