接待阿彌陀佛關懷中心 院童邀林佳龍訪問賴索托

「阿彌陀佛關懷協會」在非洲國家賴索托的關懷中心院童來台慈善巡演並拜會外交部。外交部長林佳龍今天(27日)在社群平台發文表示，擔任台中市長時也曾接待過關懷中心孩子們，當時正值隆冬時分，他親手為院童戴上保暖毛線帽，而這次則準備彩色鉛筆，祝福孩子們都能盡情揮灑、書寫自己的彩色人生。

在院童表演之後的用餐時間，林佳龍透露，他詢問同桌孩子「來台灣最喜歡的食物？」院童用流利的中文回應「布丁、養樂多與臭豆腐」，還搭配了「讚」的手勢，同時邀請林佳龍訪問賴索托。

林佳龍指出，慧禮法師創辦的「阿彌陀佛關懷協會」以台灣為基地，長期在非洲史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、馬達加斯加等國設立關懷中心，照顧失親無依的孩子們，並提供正體中文教學，讓他們都能通曉母語與華語兩種語言，為台灣與非洲南部國家的交流奠定基礎。

林佳龍表示，台灣是一股與世界共好的良善力量，而「阿彌陀佛關懷協會」正是這股力量最具體、也最溫暖的展現；每當世界發生天災，台灣的救援團隊總在第一時間深入災區，我們善盡地球公民的責任，世界也會因為台灣的存在變得更好。