接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄」嫌犯未落網…聖誕生活節警力配長槍

記者簡榮良／高雄報導

模仿犯抓不完！27歲男子張文昨（19）日傍晚17時許在台北車站M7出口、捷運中山站朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，隨後畏罪輕生，造成4死11傷悲劇。不久後，有人發文表示，張文未完成的任務，「會繼續接下去」，並點名下一個地點是高雄車站：社會病態交給我們來重整。而截至目前警方掌握5個IP位置，但嫌犯尚未落網，強碰耶誕生活節黃金週，市府無不繃緊神經，增派61名警力、為平日3倍且配長槍、盾牌，同時運用空拍機巡視。

廣告 廣告

模仿犯揚言高雄車站是下一個隨機殺人地點，強碰耶誕生活節黃金週，市府無不繃緊神經，增派61名警力，同時運用空拍機巡視。（圖／翻攝畫面）

北捷隨機殺人案，在嫌犯張文最後一跳後，一共造成4死11傷，事件如石頭丟水濺起漣漪，模仿犯一個接一個。案發當晚沒多久，就有名自稱Gary Hopkins的網友社群「Threads」發文寫道，北捷事件主角張文是他兄弟，他們是一個組織，今天張文未完成的任務，「會繼續接下去」，並點名下一個地點是高雄車站，貼文曝光後，沒多久刪文，但再度引發社會恐慌，觸動治安敏感神經。

北捷發生隨機殺人案，釀4死11傷，竟有網友發恐嚇貼文，點名要在高雄車站犯案。（圖／翻攝自Threads）

高雄市長陳其邁表示，有一些是境外的帳戶，可能有6個，但1個排除，剩下5個帳號現在全力的追查，務必一定要把相關、可能的危害治安份子強力追查，務必逮捕到案。

只是「2025耶誕生活節」20日至24日堪稱「聖誕黃金週」，演唱會及市集活動齊發，邀請落日飛車、滅火器等超過20組金曲卡司接力開唱，吸引大批人潮，維安勢必得上緊發條。警方在活動現場增派61名警力，是平日3倍之多，配戴長槍、盾牌，並出動空拍機執勤巡邏，運用科技即時掌握現場狀況，落實執行「高密度巡邏」與「場站聯防」機制。

高雄火車站、捷運站等相關大眾交通要點，已加強警備及維安部署。（圖／高雄市政府提供）

活動現場增加見警率。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

17:27張文「摀嘴裝路人」狠瞪畫面曝！脫皮、抽刀…衝中山站血洗4死11傷

「500萬買4份」郭台銘連署書…周典論判刑3.2年！最高法院撤銷發回更審

國民黨嘉義市黨部「招死人連署」活捉13人！露餡原因曝：筆跡回魂

生前去向曝！25年英文女師「遭高齡逆向夾殺」破臟器亡…倖存兒子慘失語

