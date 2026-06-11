接手陳柏霖！林柏宏、ØZI、黃宣、李齊突飛西班牙1個月崩潰了

《WHAT A TRIP》第2季於西班牙正式開拍。（WHAT A TRIP提供）

林柏宏、ØZI、黃宣、李齊主持旅行節目《WHAT A TRIP》第2季正式開拍，邀請新加坡新銳藝人郭坤耀、蕭歆霓擔任「高級訓練官」，在每個關卡中與4位主持人鬥智鬥勇，這一次節目組鎖定充滿文化底蘊的西班牙，於5月28日舉行開鏡儀式，並展開為期整整1個月的拍攝行程。

聊到這次的組合與拍攝，林柏宏迫不及待分享：「《WHAT A TRIP》完成了我想來西班牙的夢想！這裡有深刻的歷史建築、熱情的人民與陽光。這是我們四人第一次合作，黃宣是我們的歡樂擔當，好笑又具備語言天份，ØZI 是細膩的觀察者，李齊則是西語、歷史及音樂的專家。」

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林柏宏、黃宣、ØZI、李齊四人首度搭檔燒腦解謎瘋玩，直闖西班牙古王國風情。（WHAT A TRIP提供）

黃宣則透露，西班牙行是目前兩季以來最累的一次，「李齊是出其不意的冷槍王，林柏宏是解題王者與無敵智將，ØZI 則是活力四射的氣氛擔當，我就像個話匣子停不下來的狂人！」ØZI笑喊像是在演逃生電影，「兩位新加坡訓練官中，郭坤耀像進擊的巨人真人版，蕭歆霓則是每天駕馭我們臭男生的陽光幼稚園班導！」

曾在西班牙就讀音樂學院的古典小提琴家李齊這次擔任團隊語言擔當：「身為曾在此留學過的主持人，看到南部濃厚阿拉伯風味的建築與最道地的佛朗明哥音樂，感觸良多。這四人組合各有千秋，林柏宏冷靜聰明，是體力與腦力最值得信賴的，黃宣精神百倍，ØZI充滿想法與安全感。」

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