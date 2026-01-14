接掌海基會董座 蘇嘉全：服務在陸的台商、人民不會窒礙難行

總統賴清德13日宣布台日關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。面對當前兩岸關係氛圍不佳的情況，蘇嘉全接受媒體訪問時強調，海基會對在大陸遇到問題的台商、人民等，善盡輔導或服務工作，目前都有規範可循，不會有窒礙難行的問題。至於台日關係協會會長遺缺，雖尚未正式宣布，但已確定由前駐日代表謝長廷接任。

海基會董事長蘇嘉全。（資料圖／中天新聞）

總統府發言人郭雅慧指出，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府祕書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整。在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台日關係協會會長更為台日友誼鞏固堅實基礎。總統借重蘇嘉全豐富政治歷練與國際事務交流經驗，期待在其帶領下持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康交流。

前駐日代表謝長廷將接任台日關係協會會長。（圖／謝長廷臉書）

海基會日前例行記者會提到，懸缺的董事長一職，待陸委會公布人事案後，就會召開臨時董監事會完備程序。今年台商春節聯誼正在籌備，依過往經驗，活動規模約350人，外界推估蘇嘉全人事案可望在台商春節聯誼會前通過。

針對兩岸目前交流氛圍不佳，接任海基會董事長後要如何克服的問題，蘇嘉全表示，海基會組織章程載明，主要就是把兩岸人民事務性工作做好，與大陸來往的人民、台商、企業等，若在中國大陸遇到什麼問題，海基會要善盡輔導或服務的工作。他強調，這些都有規範可依循，不會有窒礙難行之處。蘇嘉全也指出，兩岸高度敏感問題，政策是由陸委會主導，一旦方向確定，海基會就依循方向執行。

