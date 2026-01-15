接掌海基會首發聲 蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」盼健康交流

蘇嘉全首度回應出任海基會董事長一事。（張哲偉攝）



總統賴清德日前拍板人事布局，正式宣布由前立法院長、前台日關係協會會長蘇嘉全接掌海基會。面對外界關注將如何引領兩岸關係，蘇嘉全今天（15日）首度受訪坦言，當前兩岸情勢確實「不容易」，但他也直言，上任後最重要的任務，就是讓兩岸交流「走回健康的方向」。





蘇嘉全今出席「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」成立茶會。媒體問到是否期盼我方的海基會和中方的海協會恢復交流？蘇嘉全回應，當然，兩岸若能以比較健康的方向交流的話，對兩岸人民絕對是非常好的事；被追問上任後是否以此為首要目標？他說：「是，上任後再和大家報告」。

廣告 廣告

面對媒體追問「兩岸現在互動很嚴峻，這是不是個大挑戰？」他微笑說：「是」。隨後媒體持續追問「有和對岸聯繫的管道嗎？怎麼化解兩岸嚴峻情勢？有信心兩岸融冰嗎？」等問題，蘇嘉全一邊離場一邊回應：「上任後再和各位報告。」

（延伸閱讀：賴清德拍板蘇嘉全掌海基會 府：期許強化兩岸健康交流）