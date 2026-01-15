接掌海基會首露面 蘇嘉全坦言「是大挑戰」：首要目標健康交流

〔記者陳昀／台北報導〕甫獲任命為海基會董事長的蘇嘉全，今出席「施明德先生專檔 (Shih Ming Te Collection)」成立茶會時，首度針對新職務發聲表示，兩岸朝健康的方向交流是他上任後的首要目標，這對兩岸人民絕對是好事；但他也坦言，當前情勢確實是一大挑戰。

蘇嘉全會後接受媒體聯訪，被問到是否期盼我方的海基會(海峽交流基金會)和中方的海協會(海峽兩岸關係協會)恢復交流？蘇嘉全回應，當然兩岸的交流能以比較健康的方向交流的話，對兩岸人民絕對是非常好的事；被追問上任後是否以此為首要目標？他說：「是，上任後再和大家報告」。

面對媒體追問「兩岸現在互動很嚴峻，這是不是個大挑戰？」他微笑說：「是」。隨後媒體持續追問「有和對岸聯繫的管道嗎？怎麼化解兩岸嚴峻情勢？有信心兩岸融冰嗎？」等問題，蘇嘉全一邊離場一邊回應：「上任後再和各位報告。」

