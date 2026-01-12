接掌金馬主席「被拱邀甜茶來台」！張震親曝名單：已有想好的韓星

張震開心出席《幸福之路》記者會和映後活動。（甲上娛樂提供）

張震今（12日）出席金馬二度封帝之作《幸福之路》記者會，談到即將接任金馬獎執委會主席一事，他形容自己更像是「吉祥物」般的角色，希望能在既有穩定制度下，為不同世代的電影工作者帶來更好的連結與氛圍，至於外界關心是否會動用人脈邀請重量級外賓，甚至點名曾合作《沙丘》的「甜茶」提摩西夏勒梅，張震笑說一切仍會有優先順序，也不忘提及未來或許能向金馬提案，邀請曾合作過的韓國演員來台交流。

張震預計於今年2月正式上任，他透露，這項邀約來得相當突然，是去年的金馬獎落幕後，現任執委會主席李屏賓主動打電話約見面，並在往年固定的小聚會中提出讓他接任主席的想法，李屏賓坦言，希望金馬能逐步年輕化，找一位與現有團隊有些世代差距、同時具備責任感的人，為電影圈注入新的動能，「他們希望從2026年開始，讓金馬年輕化一些，找一個跟他們有點年齡差距的人，可以帶動現在電影界的氛圍」。

談到具體想法，張震也分享對金馬長期培育制度的觀察，他指出，歷年金馬在編導與技術層面已有相對完整的課程與工作坊，今年也新增選角相關內容，但表演面向仍相對稀少，他期盼未來4年，有機會規劃表演工作坊，讓來自不同地區的演員彼此交流，不過他表示「這只是一個初步的想法，還沒有正式提出。」至於是否會跟李安一樣到各劇組慶功宴巡迴，他笑說：「我應該不會，真的沒辦法熬夜，前年我們《青春18x2 通往有你的旅程》是最後一場，跟藤井道人等到早上6點李安導演才來，我們出去已經7點天都亮了，他太厲害了。」

張震除了開心分享《幸福之路》幕後趣事外，也透露接下金馬主席內幕。（甲上娛樂提供）

即將以49歲之齡成為史上最年輕金馬主席，張震直言當下其實相當意外，也花了一段時間思考是否接下重任，「老實說，我一開始不知道主席要做什麼。」直到與金馬執委會執行長聞天祥深入聊天後，他才理解主席更像是一個招牌人物，重點在於對外露面、接待與溝通，「金馬整個團隊的作業和專業度都非常成熟，其實不需要主席去干預太多，主席要做的事情其實不多，在影展期間扮演潤滑劑的角色，就很足夠了。」

對於是否會因此影響自己的演出工作，張震則抱持平常心，認為不同身分都是工作的一部分，比起個人規劃，更重要的是跳脫個人立場，思考如何讓整體電影市場持續被帶動。他也坦言，每個世代在工作方式與目標上都不盡相同，希望自己上任後，能讓不同時代之間的合作更順暢，期待未來能為金馬開啟更多可能性。《幸福之路》將於1月29日在台上映。

