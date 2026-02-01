接掌高科大 吳忠信：連結產業升級、城市與國家未來

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）國立高雄科技大學今天下午於建工校區舉行第3任校長就職典禮，特聘教授吳忠信正式接掌校務；吳忠信表示，要讓高科大走向真正頂尖，期許學校成為推動產業升級、引領國家前行的關鍵力量。

高科大下午舉行第3任校長就職典禮，教育部次長張廖萬堅、高雄市副市長羅達生、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文及校友會與產官學界代表到場觀禮。

張廖萬堅致詞表示，新校長吳忠信上任，相信在校友支持、教職員努力及地方政府協力合作下，一定能帶領高科大邁向新里程碑，他代表教育部為高科大加油、打氣與祝福，相信高科大將成為南台灣產學研究重要基地。

廣告 廣告

吳忠信致詞表示，接下校長職務，自己帶著清楚、堅定使命而來，要讓高科大走向台灣真正的頂尖，要與城市站在一起，以及與國家走在同一條路上。

吳忠信說，高科大是台灣專業技術人才重要搖籃，並正站在產業升級與科技布局的第一線；半導體、智慧製造、人工智慧、淨零轉型等攸關台灣全球競爭力的關鍵領域，將是學校下一階段重要發展方向。

吳忠信表示，面對AI時代來臨，高科大也將推動AI成為校園「共通語言」，成為高雄城市AI轉型的重要引擎；高科大將以教育為根、以產業為場，讓大學走進真實世界，成為連結產業升級、城市發展與國家未來的關鍵力量。

高科大介紹指出，吳忠信為國立台灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等職，橫跨教學、研究與行政，累積完整深厚的治理經驗。（編輯：陳仁華）1150201