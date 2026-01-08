接收委內瑞拉經濟命脈 美能源部長：無限期掌控石油銷售權

美國能源部長萊特明示，美國將「無限期」控制委內瑞拉銷售權。

委內瑞拉總統馬杜洛垮台之後，如何處理國內龐大的石油庫存，受到國際關注。美國能源部長萊特表示，美國將「無限期」掌控委內瑞拉石油的銷售與相關收入。（葉柏毅報導）

萊特7日在高盛公司舉辦一場能源活動上表示，在馬杜洛政府垮台之後，將由美國來處理委內瑞拉的原油庫存；並且，在可預見的未來，美國將「無限期」地繼續銷售委內瑞拉生產的原油。

美國總統川普從去年12月中起，對委內瑞拉祭出封鎖措施之後，委內瑞拉國內就積存著大批原油，無法出口。美國總統川普6日宣布，委內瑞拉臨時政府同意，由美國處理委國國內3000萬到5000萬桶原油的銷售之後，萊特也表示，美國將取消先前對委內瑞拉石油部門的制裁，並促進委內瑞拉石油出口。

過去10年，委內瑞拉石油的主要買家，是中國大陸；在美方接管委內瑞拉的石油銷售之後，美方將和委內瑞拉商談協議，把委內瑞拉的原油，改出口到美國的煉油廠，而不再銷售給中國大陸。