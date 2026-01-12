接收左派執政財富逃亡潮商機 小川普合夥的「愛國基金」資產膨脹10倍

美國社會近年出現一股明顯的愛國主義回潮，這股情緒與資本市場的變化相互交織，並在美國總統川普展開第二任期的第一年達到新的高峰。從投資標的選擇到資金流向，美國本土、安全與國家利益導向的投資策略，正逐步成為華爾街與保守派資本圈的重要主流。



以「投資美國」為核心訴求的1789資本，成為這波趨勢中最受矚目的代表之一。該公司旗下的1789資本成長股票基金，專注於美國國家安全、產業自主與資本主義相關領域。根據消息，截至2025年12月31日，該基金資產規模已從年初約2億美元迅速膨脹至20億美元。FOX商業新聞引述知情人士指出，隨著資金湧入速度過快，該基金目前已暫停接受新投資人申購。

目標接收左州逃亡潮商機



除了股票型基金，1789資本也將觸角延伸至不動產市場，推出1789房地產基金。這檔新基金在成立後短短數月內，即吸引約10億美元資金進場。相關人士透露，該基金鎖定的核心策略，正是美國人口與企業自高稅率藍州向低稅、商業友善地區移動的結構性趨勢，特別是從紐約等州遷往佛羅里達州南部。人口與資金南移，直接推升當地商業空間、住宅建案、醫療設施與學校的需求，也為房地產投資創造長期支撐。

1789資本由投資人歐米德．馬利克（Omeed Malik）與克里斯．布斯柯克（Chris Buskirk）共同創立，小唐納．川普（Donald Trump Jr.）亦以合夥人身分參與其中。該公司被外界視為最早系統性提出「投資美國」概念的機構之一，強調資本不僅追求報酬，也肩負強化美國產業鏈與國家安全的角色。

在投資組合方面，1789資本目前鎖定約30項重點標的，其中包括SpaceX。這家由伊隆．馬斯克（Elon Musk）創立的太空科技公司，市場盛傳可能於今年啟動上市計畫，初步估值推算最高上看1兆美元。基金布局同時涵蓋人工智慧領域，投資對象之一為AI新創公司Groq，該公司於去年12月與輝達達成合作，外界估計相關交易規模約為200億美元。

國防科技也是重要配置方向



國防科技也是1789資本的重要配置方向。基金持有由帕爾默．勒奇（Palmer Luckey）創立的防務科技公司Anduril。本周稍早，勒奇接受莉茲．克拉曼（Liz Claman）於FOX商業新聞節目中的專訪時，詳細介紹公司正在推進的美國軍事科技計畫。他指出，Anduril即將展開大規模生產一款自主作戰飛行器YFQ-44，該機型是為美國空軍設計的「忠誠僚機」，完全不需飛行員駕駛，能與有人戰機協同執行高風險任務，補足人類飛行員在戰場上的限制。



除國防與高科技產業外，1789資本的投資版圖也延伸至民間消費與槍枝市場。線上槍枝零售商GrabAGun即為其支持標的之一。GrabAGun於去年7月在紐約證券交易所完成首次公開發行後，小唐納．川普受訪時表示，投資團隊參與該公司，被視為一項「改變的催化劑」。他指出，近年美國社會對於《第二修正案》的討論氛圍已出現文化層面的轉變，相關產業也因此獲得更多關注與資本支持。



