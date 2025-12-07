接替許淑華「女神」之位？鄭麗文國民黨慶自爆多年秘密

國民黨主席鄭麗文到南投縣與黨員們歡慶周年，被拱上台跳〈小蘋果〉。（劉慧茹攝）

國民黨主席鄭麗文、南投縣長許淑華台下手舞足蹈。（劉慧茹攝）

國民黨130周年黨慶，主席鄭麗文南下南投、台中、彰化與黨員們面對面歡慶，7日第一站來到南投縣，沒想到迎接她的卻是上任後最艱困的考驗。不但台下要跟著起舞，還被拱上台跳網路神曲〈小蘋果〉，現場致詞時還把在隱藏內心多年、補南投縣長許淑華「女神」之位的秘密說出口，妙語如珠，逗得全場笑聲不斷。

鄭麗文一上台就詢問黨員是否通過考驗？接著自曝當年在立法院時與許淑華是同事，沒想到許當縣長後，每個人都叫鄭麗文「女戰神」，她無奈笑說：「覺得差一字差很多！還好王鴻薇選上，以後女戰神交給王鴻薇。」自曝是志願補許淑華「女神」的缺額。

在南投接受唱跳考驗後，鄭麗文直言：「我全身最發達的肌肉就是一張嘴，所以不要看我人高馬大，運動神經非常不好。」話鋒一轉，她讚南投充滿戰鬥力，當天也是立委游顥接任國民黨南投主委的日子，鄭麗文不忘幽默表示：「游顥做立委已經夠辛苦，但都沒瘦，於是讓他再做主委。」近5分鐘致詞無冷場，最後也不忘獻上祝福縣長高票連任、縣議會團隊繼續連任接地氣服務，接著便小跑步趕往台中、彰化。

