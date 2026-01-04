接替馬杜洛掌權的委內瑞拉代總統：一名死硬的左派革命人物

委內瑞拉副總統羅德里格斯。美聯社



美國在週六（3日）發動軍事突擊，抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，關進紐約的監獄待審。美國總統川普在記者會中示意委內瑞拉副總統、已經就職成為代理總統的德茜羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會和美國合作，但羅德里格斯至今的表態不像如此。《華爾街日報》報導指出，羅德里格斯因為殺父之仇以及幼時在獄中遭受的虐待，是死硬派的查維茲主義左派革命家。這樣的背景，不太容易想像她能與川普怎樣合作。

在週六宣誓就任代理總統時，羅德里格斯除了要求美國立刻釋放查維茲，她還說：「我們不會成為奴隸，不會成為任何帝國的殖民地。我們已準備好保衛委內瑞拉。」

馬基維利主義、擅長操縱人心

現年56歲的羅德里格斯是律師出身，被前同事和美國官員形容為一名野心勃勃，並且具有馬基維利風格的政治操盤手。在過去十年中，隨著她在馬杜洛獨裁政權中一路攀升，她擔任了多個關鍵職位。

她與哥哥荷黑（Jorge Rodríguez）合作無間，兩人都是馬杜洛政府的關鍵人物。精神科醫師出身的荷黑羅德里格斯，在去年監督了一場讓馬杜洛得以留任的作弊選舉，發揮了關鍵重要的作用。羅德里格斯擔任副總統時，也擔任石油部長，抓住委內瑞拉的財政命脈。

與馬杜洛政權決裂、流亡海外的委內瑞拉前部長伊薩拉（Andrés Izarra）說：「他們非常擅長操弄人心。我認為他們會盡可能耍出各種手段，一直留在權力位置上。」

「革命是對父親之死的復仇」

羅德里格斯的父親是一名左派游擊隊領袖，曾經指揮綁架美國商人。過去在委內瑞拉任職的前美國資深外交官納蘭霍（Brian Naranjo）表示，當年還很幼小的羅德里格斯，去監獄探視父親時，被祕密警察一把推進父親的牢房，把父女一同關起來，然後放了一發催淚彈。

羅德里格斯日後表示，她的氣喘病來自這場虐待。納蘭霍也說：「她對委內瑞拉舊體制的所有仇恨，都來自這場虐待。」

而當羅德里格斯7歲時，她的父親就被秘密警察在獄中拷打至死。這種武裝革命、反帝國主義以及殉道者的遺產，深深刻印在羅德里格斯兄妹心中。根據委內瑞拉媒體報導，羅德里格斯曾經說：「革命是我們對父親之死的復仇。」

沒了馬杜洛，掌權的都還是超級死硬派

一名美國前高級官員向《華爾街日報》表示，先前卡達就曾提議讓羅德里格斯掌權，以作為美國和委內瑞拉對峙的妥協，但美國先前並不接受這個提案。

而值得留意的是，羅德里格斯要繼續掌控委內瑞拉政府，會需要馬杜洛其他的死硬派台柱配合。這其中最重要的是內政部長卡貝友（Diosdado Cabello），還有國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）。卡貝友自己就被美國政府懸賞2500萬美元（約7.85億台幣）通緝，羅培茲也遭美國懸賞1500萬美元（約4.7億台幣）通緝。

