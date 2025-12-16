接案者小心！詐團傳QR碼 主持人一掃驚「帳號險被盜」

詐騙集團鎖定接案工作者，透過假冒公司名義邀約活動，並要求掃描QR碼登入帳號，企圖盜取受害者的社群帳號。主持人邱巧筑（Eva）日前在社群平台分享自身遭遇，提醒同業提高警覺，所幸她及時察覺異狀，未依指示操作，並主動向被冒名公司查證，確認為詐騙訊息。

一名主持人分享詐騙集團 要求掃描QR碼登入帳號的手法，提醒同業小心 。（示意圖／pexels）

邱巧筑在Threads貼出對話紀錄，發文提醒主持人、表演者、接案者，「詐騙集團又出招來騙帳號。近期因為年底活動多，我自己是長期LINE、社群公開，方便活動公司或是客戶找我工作 （畢竟接案者不放棄任何機會）。」

廣告 廣告

前陣子收到一個陌生帳號詢問檔期，巧筑表示，「總之對方會要你掃描QRCODE，我原本想說是不是企業帳號比較特別，掃描發現就是一個騙你登入對方裝置的QRCODE。還好我馬上拒絕登入跟關閉登入其他裝置的選項。打去被冒名使用的公司詢問，確認是詐騙並且對方公司也報警近期很多人冒用他們公司名字。」文末巧筑再次提醒活動人、接案人小心，「希望大家都平安賺錢」。

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言，「真的太可怕了」、「安全第一」、「好扯喔」、「表演者收到，保護自己，謝謝分享」，也有人建議，「有什麼問題，可以請對方直接傳圖或檔案，甚至直接對話，不要亂點任何連結，不要聽對方指示要亂按登入或什麼認證」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

高鐵TGo會員點數怎用才划算？網揭：折抵車票最好

冬天不開暖氣反而更胖？醫師曝1秒動作防體重暴衝又顧心血管

高壓電纜斷線！北市文山區3266戶停電 台電：已全數復電