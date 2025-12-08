接棒《黑神話：悟空》！中國武俠大作《影之刃零》將在TGA 2025揭曉發售日期
2025 遊戲大獎（The Game Awards）將在本週五登場。其中由北京靈遊坊（S-GAME）開發的動作角色扮演遊戲《影之刃零》（Phantom Blade Zero），確定將在 TGA 2025 頒獎典禮上正式揭開遊戲發售日期。
官方貼文中更以「獅子即將甦醒」為標題，預告這款繼《黑神話：悟空》後受全球玩家關注的中國新作，即將帶來發售日消息。《影之刃零》使用 Unreal Engine 5 打造，是一款暗黑武俠動作冒險遊戲，被視為該開發團隊早期《雨血》系列的 3D 精神續作。根據目前釋出的資訊，本作在遊戲主機上是由 PS5 獨佔，但也會同步登陸 PC 平台，讓不同平台的玩家都能體驗其流暢且充滿電影感的戰鬥系統。
本次 TGA 2025 頒獎典禮預計於美東時間 12 月 11 日晚間（台灣時間 12 月 12 日上午 8：30）舉行。開發團隊早在今年初的預告片中就曾承諾會在年底前公開發售日，如今選在年度遊戲盛會上兌現承諾，無疑是為這場典禮增添了一大看點。
其他人也在看
【張瑞雄專欄】紅色警戒響起AI世界重新洗牌
AI的競賽走到今日，已不再是誰提出更驚豔的概念，而是誰能在最短時間內提供最強大的產品，科技史上從未有一場競爭像現在這樣激烈。當Google推出 Gemini 3並在多項基準測試上大幅領先，同時展現深度推理、多模態處理與整體速度上的全面優勢，整個產業的重力場似乎突然位移。OpenAI的管理層立刻對內發布紅色警戒，要求全公司回到最核心的產品上，這不單是一次策略調整，而是一種生存本能的展現。 過去三年，AI 的主導權在不同公司之間擺盪。ChatGPT問世時，Google曾因擔心搜尋業務受到衝擊而啟動警戒。如今角色對調，Google借由Gemini 3完成強勢回歸，並獲得科技界多名具影響力使用者的公開背書，在推理速度、影像處理、影片理解都明顯更快更準確。 在AI時代，技術的領先並不是一種恆定資產，反而是一種持續消耗的燈火。「世界唯一不變的就是變化本身」，這句話正呼應今日AI戰局的本質，沒有一家企業能因為過去的輝煌而在未來安然無恙。 OpenAI為何顯得格外焦慮？因為其商業結構遠比Google脆弱。OpenAI仍未實現穩定盈利，卻背負著天文數字的晶片採購與雲端支出，同時還需面對逐年攀升的模型訓練Knowing ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用
（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》川投顧送暖機器人嗨爆 專家點它隱藏版龍頭(2-2)
【時報-台北電】▲穎漢主打工具機與機器人整合的「智動化製造」，自動化焊接設備、金屬成型機 (彎管機) 等工具機領域是其核心優勢，應用於機器人自動化焊接工作站、機器人自動化彎管生產線等，將機器人作為工具機的「延伸手臂」，提升加工效率與精度，市場定位屬於工業機器人應用端的「系統整合商」，更是工具機產業轉型智能製造的代表。 具備數十年在金屬加工、自動化設備的製造經驗，對於機台穩定性、精度與耐用性有深刻理解，能將不同品牌的工業機器人（如ABB、KUKA、FANUC）整合到自家的工具機產線中，並編寫控制程式，並在焊接、彎管等特定加工領域具有領先技術，難以被通用型機器人取代，對終端客戶具有黏著性。 ▲達明是協作型機器人的「人機協作先鋒」，也是台灣第1家專注「協作型機器人 (Collaborative Robot, Cobot)」的品牌，提供整機產品，應用於工廠的組裝、鎖螺絲、檢測、包裝、機台上下料等，強調人機共存、易於部署、彈性調整。 與ABB、FANUC等傳統工業機器人巨頭做出市場區隔，主打中小型企業、多樣少量生產，以及需要與人近距離協作的場景，其內建碰撞偵測、力道限制等安全機制，符合國際安全標時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《異塵餘生》真人版大成功，粉絲敲碗要《上古卷軸》改編...總監回應了
由 Amazon Prime Video 打造的《異塵餘生》真人版改編影集第一季去年推出之後獲得了廣泛好評，許多影迷與粉絲都認為這是一次相當成功的真人版改編作品，也讓 Amazon 打鐵趁熱，馬上就要在本月 17 日推出第二季八集劇情，繼續講述屍鬼與露西的故事。而一手催生《異塵餘生》與《上古卷軸》兩大 Bethesda 經典 IP 的遊戲總監 Todd Howard 也接受訪問，在談到未來是否有機會推出《上古卷軸》時僅表示，《異塵餘生》中還有非常多值得講的故事，並且也聊到，《異塵餘生》的改編之路其實走了十年。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
說好的里昂呢？GameStop意外洩漏《惡靈古堡9》第二主角竟是「伊森之女」
《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）即將在 2026 年 2 月推出，目前製作人已經確定會有老朋友回歸，因為先前各種謠傳，許多人都認為肯定是人氣最高的「里昂」。然而，知名遊戲零售商 GameStop 最近疑似在《惡靈古堡9安魂曲》的商品頁面上，意外洩漏了還沒公開的關鍵情報，透露第二位可操作角色疑似為《惡靈古堡8村莊》中的「蘿絲」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
歐洲製鋁大廠痛批碳稅「自我凌遲」 籲歐盟廢除
（中央社巴黎7日綜合外電報導）歐洲製鋁大廠Constellium表示，歐盟應取消即將於明年1月上路的碳邊境稅，因為此舉將持續推升成本宛如「凌遲」，恐使歐洲鋁業陷入長期衰退。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
手機世代差異！南韓青年轉向Galaxy iPhone成40多歲大叔「裝年輕」愛牌
據南韓媒體今天（12/8）報導，手機偏好也有世代差異，越來越多南韓年輕人轉向使用當地品牌Galaxy，而不少40多歲的中年人，則傾向使用iPhone，許多南韓年輕人在網路上，將iPhone形容為「大叔手機」，也有20多歲的大學生，為了不要跟中年人使用同樣的品牌，將自己原本的iPhone換成Galaxy。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
海巡今年三大通訊標案 分別被中華電信和遠傳拿下
海巡署電話交換機系統汰換、低軌衛星寬頻設備兩大通訊標案被遠傳、中華電拿下。信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Nokia重返榮耀？澳校園智慧型手機禁令擴散
[NOWnews今日新聞]澳洲政府祭出禁止16歲以下青少年使用主流社群媒體平台的政策，自12月10日起，澳洲所有社群媒體公司將被要求採取「合理措施」，確保16歲以下人士無法在其平台上開設帳戶，並必須停...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
小紅書被禁1年，為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地，劉世芳：就像小偷愛拿什麼就拿什麼一樣
內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？ 內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。今周刊 ・ 1 小時前 ・ 3
日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《孤獨搖滾！》「團結Band」參戰「2026大港開唱」！聲優青山吉能、長谷川育美親自來台
台灣知名音樂祭「2026 大港開唱 MEGAPORT Festival」官方於稍早正式揭曉最新演出陣容。來自超人氣漫畫改編動畫《孤獨搖滾！》的劇中樂團「團結Band」（結束樂團、結束バンド）確定參加本次音樂祭。這不只是該樂團首度登陸台灣，官方更強調這將呈現「團結Band首次海外音樂祭的現場演出」，消息一出瞬間引爆動漫圈熱烈討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
SONY品牌週誠意超滿！PS5、旗艦手機直砍3千 降噪耳機6折價
SONY品牌日來襲！PlayStation 5 SLIM版光碟主機12/8至12/14購機加送遊戲片，限時價14,380元，便宜3,200元。Xperia 1 VII旗艦手機搭載蔡司光學三鏡頭與BRAVIA顯示技術，拍照與追劇效果俱佳，期間限定降價3千。同時，實用度超高的WH-1000XM4無線藍牙降噪耳機也有約6折優惠，不用7千就能下單。這波SONY品牌週囊括遊戲機、手機、耳機多款人氣商品，是年底最後一波最有誠意的優惠。Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
日本甜點席捲台灣！現烤費南雪百貨快閃 速食業也推新品搶攻大餅
財經中心／陳孟暄 李奇 台北報導你也愛吃甜點嗎?日本甜點席捲台灣，主打現烤費南雪，在台灣百貨設置快閃店，首周就吸引許多人排隊購買，同一時間，日本麥當勞爆紅的冬季限定甜點，巧克力三角派也宣布下周將在台灣開賣，其他速食業品牌也紛紛推出不同甜點，要搶攻這波市場。將麵糊擠到烤盤，另一頭原味麵糊送進烤箱，高溫烘烤，慢慢澎起來，大約10分鐘就出爐。店員：「原味費南雪出爐囉」。日本甜點席捲台灣！ 現烤費南雪百貨快閃 速食業也推新品搶攻大餅。(圖／民視財經網)在日本擁有56年歷史的洋果子品牌，把新鮮現烤的費南雪，帶進台灣百貨，吸引許多顧客排隊購買。洋果子品牌台灣事業負責人 菅先生：「在台灣的話，本來就有就是很多好吃的零食伴手禮，然後也有伴手禮的文化，所以好像沒有不進來的理由」。日本甜點席捲台灣，速食品牌也來搶攻這塊市場，麥當勞冬季限定推出的「巧克力三角派」，內餡是爆漿濃郁的巧克力醬料，原本要飛到日本才吃的到，公告週三來台開賣，立刻掀起討論話題，有網友說「哇！上次在日本吃。真的很好吃，沒想到台灣也有了」，也有人表示「巧克力控準備衝 」，更有許多人表示「整個太期待」。速食業的甜點戰，悄悄開打!日本甜點席捲台灣！ 現烤費南雪百貨快閃 速食業也推新品搶攻大餅。(圖／民視財經網)店員：「您好 這是您點的奇巧可可流心三重奏蛋塔」。就著麼巧，上周肯德基和知名巧克力品牌聯名，推出新口味蛋塔，漢堡王的黃金QQ球、蘋果派則都是常駐款，三家主要速食業者摩拳擦掌，搶攻甜點市場。原文出處：日本甜點席捲台灣！ 現烤費南雪百貨快閃 速食業也推新品搶攻大餅 更多民視新聞報導成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋中國青年搭郵輪到福岡竟「跳船」 被逮竟哀求：想一直住在日本徐嶔煌「京都完婚」！甜蜜畫面網讚：幸福身高差民視財經網影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
WBC》大谷翔平投與不投影響日本隊名單配置 井端弘和：備妥兩套方案
世界棒球經典賽(WBC)日本隊監督井端弘和今出席在日本埼玉舉辦的「NIPPON EXPRESS × SAMURAI JAPAN」棒球教室活動，針對已確定參加明年3月經典賽的大谷翔平屆時角色表示，希望他能以「二刀流」投入比賽，但強調最終決定仍將依照身體狀況及本人意願而定。TSNA ・ 17 小時前 ・ 7
《棕色塵埃2》Steam頁面遭無預警下架！原定12月中旬推出引玩家熱議
高人氣 RPG 手遊《棕色塵埃 2》（Brown Dust 2）原定計畫於 12 月 16 日正式登陸 Steam 平台，官方日前才歡慶達成重要里程碑，於 12 月 4 日宣布 Steam 願望清單收藏數突破 20 萬人次。然而，就在距離上市只剩 10 天之際，卻傳出讓玩家錯愕的消息。有玩家在 12 月 6 日下午發現，該遊戲的 Steam 商店頁面已經無法開啟，疑似遭到 Steam 方無預警刪除。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
日本難複製《原神》開發模式？吉田修平：中國高工時成關鍵差異
前 PlayStation 工作室總裁、索尼互動娛樂（SIE）獨立遊戲計畫負責人吉田修平，最近出席了在中國舉辦的獨立遊戲盛會「WePlay Expo 2025」。他在接受媒體採訪時，分享了對中國遊戲產業的觀察，並直言日本遊戲工作室很難去複製像是《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等中國大作的生產規模與開發速度。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 13
《大陸產業》iRobot瀕臨破產 深圳企業擬接手
【時報-台北電】美國掃地機器人龍頭iRobot陷入嚴重財務危機。綜合陸媒報導，截至11月24日，iRobot積欠深圳代工廠杉川機器人超過3.5億美元，但公司帳上現金僅剩約2,480萬美元，資不抵債，已瀕臨技術性破產邊緣，雙方正在協商債務解決方案。 每日經濟新聞報導，12月1日iRobot於官網公布提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，指出iRobot主要合約製造商Picea已於11月24日透過子公司Santrum，向凱雷集團收購iRobot高達1.91億美元的未償還貸款，一舉成為最大債權人，而Picea實際背景正是杉川機器人。 資料顯示，iRobot另積欠杉川1.61億美元的製造費用，其中約9,090萬美元已逾期，合計欠款逾3.5億美元，但公司現金水位僅剩2,480萬美元。業界分析，杉川選擇接手龐大債權，一方面可保全自身利益，同時也看中iRobot累積多年的品牌與專利價值。 iRobot成立於1990年，由美國麻省理工學院（MIT）教授羅德尼布魯克斯（Rodney Allen Brooks）等人所創立，2002年推出的Roomba，更被視為掃地機器人的始祖。iRobot團隊除掃地機時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
iRobot瀕臨破產 深圳企業擬接手
美國掃地機器人龍頭iRobot陷入嚴重財務危機。綜合陸媒報導，截至11月24日，iRobot積欠深圳代工廠杉川機器人超過3.5億美元，但公司帳上現金僅剩約2,480萬美元，資不抵債，已瀕臨技術性破產邊緣，雙方正在協商債務解決方案。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
《惡靈古堡9》粉絲必追！確認TGA將有驚喜預告曝光
很快的，今年遊戲圈最重要的頒獎典禮之一年度遊戲大獎（TGA 2025）即將在 12 月 12 日正式登場，揭曉今年的各類遊戲獎項與最佳年度遊戲獎落誰家。而除了緊張刺激的頒獎典禮外，全球遊戲廠商們也摩拳擦掌，與往年一樣打算在 TGA 2025 上帶來更多未來新作的消息。昨（5）天年度遊戲大獎主辦人 Geoff Keighley 搶先確認，即將在明年 2 月 27 日正式上市的《惡靈古堡9 安魂曲》這次也將在 TGA 2025 上帶來更進一步的消息！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前 ・ 發起對話