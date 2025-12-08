接棒《黑神話：悟空》！暗黑武俠大作《影之刃零》將在TGA 2025揭曉發售日期

2025 遊戲大獎（The Game Awards）將在本週五登場。其中由北京靈遊坊（S-GAME）開發的動作角色扮演遊戲《影之刃零》（Phantom Blade Zero），確定將在 TGA 2025 頒獎典禮上正式揭開遊戲發售日期。

第二款在歐美引起關注的中國單機大作。（圖源：影之刃零）

官方貼文中更以「獅子即將甦醒」為標題，預告這款繼《黑神話：悟空》後受全球玩家關注的中國新作，即將帶來發售日消息。《影之刃零》使用 Unreal Engine 5 打造，是一款暗黑武俠動作冒險遊戲，被視為該開發團隊早期《雨血》系列的 3D 精神續作。根據目前釋出的資訊，本作在遊戲主機上是由 PS5 獨佔，但也會同步登陸 PC 平台，讓不同平台的玩家都能體驗其流暢且充滿電影感的戰鬥系統。

本次 TGA 2025 頒獎典禮預計於美東時間 12 月 11 日晚間（台灣時間 12 月 12 日上午 8：30）舉行。開發團隊早在今年初的預告片中就曾承諾會在年底前公開發售日，如今選在年度遊戲盛會上兌現承諾，無疑是為這場典禮增添了一大看點。