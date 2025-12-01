接棒《Barbie芭比》熱潮！不只Hello Kitty 現象級潮玩公仔「Labubu」也將登上大銀幕！

(photo by Mike Kemp/In Pictures via Getty Images)

1.醜萌怪獸Labubu將躍上大銀幕，接棒芭比引爆新熱潮！

2. Hello Kitty、Labubu都進軍大銀幕，下個黑馬會是誰？

3. 連續多部電影失利，索尼想靠Labubu再創新IP？

【文／千尋少女】 潮玩圈話題再升溫！全球瘋搶的Labubu怪物公仔，有望延續《Barbie芭比》與《樂高玩電影》的玩具改編熱潮，正式進軍電影界。索尼影業近日搶先取得改編版權，準備將這股從亞洲風靡至全球的潮玩現象，推進大銀幕！

廣告 廣告

labubu由香港出生、荷蘭長大的藝術家龍家昇設計，靈感源自他童年喜愛的北歐民間傳說與神話。最初由How2work製作，2019年由中國零售巨頭泡泡瑪特（Pop Mart）接手後，憑藉「盲盒」銷售模式迅速席捲全球。消費者著迷於無法預知的驚喜感，加上Blackpink成員Lisa在2024年將其作為隨身配件，瞬間推升曝光度，讓這款「醜萌」怪物公仔躍升為全球收藏界的現象級產品。

根據科技雜誌《連線》報導，隨著labubu系列走紅，泡泡瑪特2025年營收成長幅度高達204%至350%，限量版Labubu在二手市場的拍賣價格更飆升至六位數天價，市場熱度持續攀升，使其快速成為價值數十億美元的品牌。這股從東南亞蔓延至全球的熱潮，也為索尼影業開發新系列IP提供了絕佳機會。

根據《好萊塢報導者》指出，索尼影業已正式取得Labubu電影改編權，但目前項目仍處於早期階段，尚未確定導演、編劇等人選，也未決定採用真人實拍或動畫形式。外界解讀，索尼此舉在重整旗鼓——在《魔比斯》、《獵人克萊文》、《蜘蛛夫人》三部電影接連於票房和口碑失利後，索尼迫切需要一個全球級IP再創高峰，而早已在年輕世代引爆話題的labubu，無疑是極具潛力的「大黑馬」。

(Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Labubu並非首個從玩具躍升大銀幕的IP，2014年《樂高玩電影》開創無故事基礎玩具成功改編的先例；2023年《Barbie芭比》全球橫掃14億美元票房、榮獲8項奧斯卡提名，更證明這類改編作品的龐大潛力。日前，華納兄弟乘勝追擊，宣布《Hello Kitty》將於2028年7月21日上映，恰逢《Barbie芭比》上映五周年，展現其強烈企圖心。

(Photo by Jane Barlow/PA Images via Getty Images)

隨著Hello Kitty、Labubu相繼進軍好萊塢，玩具IP改編已成為不可忽視的產業趨勢。Labubu能否從收藏架成功躍升大銀幕，成為下一個現象級作品？全球影迷與收藏家都在引頸期盼。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！