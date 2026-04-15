接棒亞洲天后蔡依林 楚晴入圍柏林音樂錄影帶獎

楚晴以歌曲〈BURNOUT DYNASTY〉MV入圍2026年Berlin Music Video Awards最佳視覺特效獎項。 (JFJ Productions提供 ）

新加坡創作歌手楚晴（Jasmine Sokko）以歌曲〈BURNOUT DYNASTY〉MV入圍2026年Berlin Music Video Awards（2026年柏林音樂錄影帶獎）最佳視覺特效（Best VFX）獎項，與2014年亞洲天后蔡依林〈大藝術家〉同樣入圍該獎項。入圍名單還包括韓國天團Stray Kids、東京大勢嘻哈廠牌YENTOWN，以及法國新銳Yamê等國際創作者同場競逐，楚晴開心表示：「我真的感受到被看見了！」

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楚晴坦言，這支音樂錄影帶對她來說是一個轉捩點，讓她的音樂走向變得更加空靈、更具世界觀，也更帶有賽博龐克的風格。「在我成長的環境中，這樣的創作常被視為比較實驗性，因此我希望透過影像，讓這樣的聲音有一個具體可感的呈現。對我而言，這其實是我正在打造的一個宇宙的第一章。能夠入圍，讓我感覺這個世界不只是屬於我自己，也被更多人接收與共鳴，這對我來說意義非凡。」

楚晴以歌曲〈BURNOUT DYNASTY〉MV入圍2026年Berlin Music Video Awards最佳視覺特效獎項。 (JFJ Productions提供 ）

楚晴對於是否奪獎展現平常心。她回憶2019年參與MTV Europe Music Awards並獲得「東南亞最佳藝人」的經驗時表示：「對我來說最大的收穫其實不只是獎項本身，當然我非常感謝這份肯定。更重要的是『人』。能夠認識來自世界各地的音樂人與創作者，大大拓展了我的視野，也讓我走出原本的舒適圈。這段經歷改變了我看待藝術的方式，也自然開啟了許多過去從未想像過的合作機會。」她也在社群媒體上以科技結合音樂創作，透過mediapipe與TouchDesigner打造的作品突破300萬觀看。她分享契機來自跟隨林俊傑JJ Lin「JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會」的經歷：「我開始意識到，社群媒體應該是我原本創作的延伸，而不是額外增加的一層工作負擔。」

楚晴今年初來台北長住半年，將生活體驗轉化為創作養分。她笑說最意外的文化差異竟是紅綠燈秒數：「在新加坡通常是30到60秒，但在台北我曾遇過180秒的紅燈，幾乎就是一首歌的時間。」這也讓她重新思考生活節奏與創作狀態：「在台北這座城市，我感受到一種更深層的耐心與對創作的細膩投入，不論是手作飾品、陶藝，甚至是一間小小文具店，都能感受到那種用心。」

談及與老闆JJ的合作，她直言：「他是一位對音樂保持開放且具前瞻性的創作者，尤其在音樂與科技的結合上，讓我產生很深的共鳴。同時，他給予的回饋也非常直接，我很珍惜這份坦率與真誠。」

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