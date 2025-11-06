接棒侯友宜掌舵新北市 劉和然形象照釋出宣示「準備好了」 233

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

2026地方選舉腳步將近，新北市副市長劉和然一直被點名為藍營接棒新北市長侯友宜的熱門人選。劉和然今（6）日曝光一系列全新形象照，從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到典雅西裝與休閒風格造型一應俱全；對此，劉和然表示，這次拍攝不只是造型更新，而是責任感的展現，強調「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。

拍攝造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。

「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。」劉和然表示，他希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，他都以同樣的專業與熱情面對。他也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。

從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示「他，準備好了，迎接新北的下一個階段」。

照片來源：劉和然辦公室提供

【文章轉載請註明出處】