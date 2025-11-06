接棒侯友宜掌舵新北市 劉和然形象照釋出宣示「準備好了」
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導
2026地方選舉腳步將近，新北市副市長劉和然一直被點名為藍營接棒新北市長侯友宜的熱門人選。劉和然今（6）日曝光一系列全新形象照，從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到典雅西裝與休閒風格造型一應俱全；對此，劉和然表示，這次拍攝不只是造型更新，而是責任感的展現，強調「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。
拍攝造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。
「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。」劉和然表示，他希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，他都以同樣的專業與熱情面對。他也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。
從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示「他，準備好了，迎接新北的下一個階段」。
照片來源：劉和然辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
中午來開匯／林岱樺岡山動員3萬人還不是大本營 游盈隆：其他候選人跟她比少了「悲情」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
激似許光漢！網熱議劉和然穿搭影片 侯友宜笑回27字「做自己最好！」
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導2026地方選舉進入備戰狀態！各政黨開始積極布局各縣市長提名。民進黨選對會昨（5）日召開會議，確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長。此外，有意爭取國民黨提名參選的現任新北市副市長劉和然也在今（6）日發布一系列競選形象照及影片，其中有一套服裝是致敬藝人許光漢的造型，沒想到照片一發布，竟引起網友們熱烈討論；對此，新北市長侯友宜受訪時也回應，「做自己最好！」劉和然今日上午在臉書發布了一部影片，只見他拿著許光漢的面具，並且身穿大學T、襯衫及牛仔褲，模仿許的穿搭；劉在影片中強調，雖然穿搭像許，「但絕對是許光漢帥多了！」，並表示，試著讓自己穿著更年輕會更有活力，「不只是造型，更想展現我對生活的熱情、工作的行動力」，劍指2026新北市長意味濃厚。影片一發布，也引發網友們的熱烈討論，紛紛大讚，「很文青風」、「劉副市長帥喔！」對此，侯友宜今日赴新北市議會時，被記者問到，「劉和然模仿許光漢的穿搭是否帥氣？」他則微笑回應，「做自己最好，不斷地為市民努力奉獻，呈現自己的理念讓大家看見。」原文出處：快新聞／激似許光漢！網熱議劉和然穿搭影片 侯友宜笑回27字「做自己最好！」 更多民視新聞報導韓媒：蔚山發電廠發生坍塌事故 疑6人被埋郭台銘母離世「3遺願」他親實現！張忠謀妻昔揭「郭董私下感人1舉」非洲豬瘟盧秀燕急拔3官！綠營轟：只是「政治止血」民視影音 ・ 50 分鐘前
民進黨選對會拍板蘇巧慧參選新北市長！苗栗縣長傳「她」出戰
[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，已經完成首波4縣市長提名。民進黨「2026年選舉對策委員會」今（5）日確定將向中執會建議，徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長選舉。 民進黨選對會今下午開會，發言人吳崢會後表示，選對會一致決議將向中執會建議，新北市徵召蘇巧慧參選2026新北市長選舉，具體徵召提名等待中執會確認。 另據了解，會中也討論到苗栗縣長人選，傾向由苗栗縣議員陳品安出戰。不過，吳崢受訪表示，苗栗還在討論中，還沒有定案。 傳出苗栗縣議員陳品安有望參選苗栗縣長。 圖：翻攝自陳品安臉書 此外，雲林預計由立委劉建國出戰，基本上八九不離十，但今天會中並沒有特別討論。 至於彰化縣長則有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富遞交參選意願表。據了解，彰化會舉辦「類初選」，預計會做黨部內參民調，但不是正式初選。不過，實施民調時間仍在協調中，尚未確定。查看原文更多Newtalk新聞報導哥哥快逃！于朦朧墜樓現場「疑不只2人被滅口」？最新「鄰居慘叫影片」網瘋傳南海緊張升級 ! 菲律賓砸錢引進KF-21 美媒質疑 : 能對抗中國殲-36？新頭殼 ・ 1 天前
新壽T17、18解約金估45億以內 李四川：輝達會承受多出金額
輝達台灣總部確定在北士科T17、T18基地，北市府也啟動和新光人壽合意解約，台北市副市長李四川更透露，新壽今（5）日上午會給市府正式公文，把合意解約金額確定，大約45億元以內，其中還包括他們之前繳交的30多億元，報議會核定後多出來的金額，輝達會概括承受。公視新聞網 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北市長 劉和然釋形象照暖聲爭藍營提名
隨著明年度全台地方縣市長選戰進入倒數階段，各政黨積極展開人事佈局。民進黨大致確定，由蘇巧慧出征新北市長選舉；國民黨與民眾黨則在人選推派上備受關注。藍營目前聲勢高，且被外界認為有望接棒現任市長侯友宜的人選，包含台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然。另一方...CTWANT ・ 2 小時前
劉和然秀新北市長參選定裝照宣示「準備好了」 OOTD有許光漢風
民進黨確定提名立委蘇巧慧參選新北市長，有意爭取國民黨提名參選新北市長的現任新北市副市長劉和然今天也公布競選定裝照，象徵為自己「升級定裝」，要以「年輕、專業」形象，宣示「準備好了」。太報 ・ 7 小時前
全面禁止微型電動二輪車 新北河濱公園明年1月1日起開罰
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為維護新北河濱公園內民眾安全，已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日為止。新北市政府高灘地工程管理處表示，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自明年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰新台幣300元至1200元。 高灘地工程管理處表示，新北市轄河濱公園...匯流新聞網 ・ 3 小時前
輝達將落腳北士科！與新壽合意解約在即 蔣萬安曝最新進度
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川今（5）日共赴台北市議會，進行輝達專案報告。是否如外傳與市府初估的40億元約有10%誤差？李四川表示，今早與新壽確定金額後便會發出正式公文。民視 ・ 1 天前
微型電動二輪車禁入新北河濱公園 明年起最高開罰1200元
為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至民國114年12月31日止，自民國115年1月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例取締開罰，請民眾注意規定，以免觸法遭罰。中時新聞網 ・ 3 小時前
國民黨公告新人事 正式宣布牛煦庭、江怡臻任發言人
[Newtalk新聞] 國民黨今（6日）發布國民黨主席鄭麗文上任後的新一波黨務人事名單，宣布國民黨考紀會主委由張雅屏擔任，而國民黨新任發言人分別為立委牛煦庭與新北市議員江怡臻擔任。 此外，國民黨文傳會副主委由林益諄擔任、文傳會新媒體部主任由王安國擔任、青年部主任由李昶志擔任、國際部主任則由董佳瑜擔任。查看原文更多Newtalk新聞報導謝侑芯身亡「房間發現毒品」！解剖報告需等3個月轟反年改鬧劇！吳思瑤：週休7天月領7萬 市井小民的奢望，藍白政客卻說不夠要更多新頭殼 ・ 5 小時前
國民黨公布新一波黨務人事 張雅屏任考紀會主委
國民黨公布新一波黨務主管人事案，考紀會主委由國民黨前副秘書長兼組發會主委張雅屏擔任，文傳會副主委由國民黨基隆市前議長宋瑋莉的兒子林益諄擔任。 此外，國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻將擔任發言人，文傳會新媒體主任由王安國接任，青年部主任由曾任洪秀柱2016大選競辦發言人、韓國瑜2020大選隨行發言人的林昶志擔任，國際部主任則由董佳瑜擔任。 鄭麗文上任國民黨主席後，陸續宣布黨務人事，日前已宣布副主席為李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑。其中，李乾龍兼任秘書長。另外，副秘書長兼組發會主委為李哲華、文傳會主委為吳宗憲。中央廣播電台 ・ 5 小時前
新莊男泥醉逛大街！搖晃穿梭車陣、行為脫序 警超無奈帶回實施管束
昨天（5日）晚間7時許，新北市新莊區四維路一帶，一名49歲的謝姓男子，渾身酒氣、搖搖晃晃，於路中車陣穿梭，還不時的胡言亂語，巡邏員警見狀，經多次制止無效，只好先將謝男實施管束，沒過多久，待謝男清醒後自行返家。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蘇巧慧選新北贏過李四川、黃國昌？三大優勢曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨選對會昨(11/5)正式通過，提名新北市立委蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長，預計將在11月下旬提報中執會通過。外界...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
藍營2028禿子、燕子相爭？游盈隆曝韓國瑜參戰可能性：鄭麗文打破獨尊局面
國民黨新主席鄭麗文上任後將面對2026、2028大選關卡，外界和國民黨內不少人都認為台中市長盧秀燕會是2028最強棒，不過鄭麗文日前則脫口「有能力參選的恐怕不只一位」，更點名立法院長韓國瑜聲量也很高，引發外界議論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在節目《中午來開匯》分析，不能排除韓國瑜出戰2028的可能性，畢竟鄭麗文打破了定於一尊的局面。鄭麗文日前受訪時表示......風傳媒 ・ 19 小時前
2年罰240萬！ 大巨蛋頻漏水 營運仍獲80分
台北大巨蛋自啟用以來頻繁出現漏水問題，引發市議會高度關注與質疑。大巨蛋去年營運績效評分達80.25分，但評估報告細節未公開，今日台北市議會教育委員會特別針對此議題召開專案報告，體育局承諾將在不涉及商業機密的前提下，整理相關資料提供給議會，並已邀集公會專家協助解決漏水問題TVBS新聞網 ・ 1 天前
侯友宜力挺？劉和然首曝形象照 迎戰2026新北市長「升級定裝」
民進黨選舉對策會昨天（5日）決議向中執會建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，藍營目前人選尚未明朗，但積極爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然，近日拍攝一系列形象照，為自己「升級定裝」，展示不同以往的造型風格，傳遞他「年輕、專業、準備好了」的訊號。自由時報 ・ 7 小時前
趙少康亮票慘了！北檢起訴 請求「從重量刑」
趙少康亮票慘了！北檢起訴 請求「從重量刑」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
不只猛男、正妹！ 新北消防猛男月曆將發表 首納小小消防員賣萌
新北市消防局將於8日發表「2026新北消防形象月曆」，俗稱猛男月曆的新北消防年曆發行邁入第18年，不再是猛男、正妹角色，今年選角特別找來小小消防員賣萌，發布圍繞「全民守護‧消防萌力」主題，透過小朋友們化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象，甚至兩個月中主角，首見消防父子檔入鏡，至於身分暫時保留自由時報 ・ 6 小時前
牛煦庭、江怡臻接KMT發言人 宋瑋莉之子任文傳會副主委
即時中心／顏一軒報導國民黨今（6）日公布新一波人事案，考紀會主委由前副秘書長張雅屏接任；另，國民黨發言人確定由立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任。民視 ・ 6 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前