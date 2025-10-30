接棒前喊話 朱立倫勉鄭麗文：當主席要「任謗」

國民黨主席朱立倫。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席朱立倫即將於11月1日卸任，對給接任者鄭麗文的建議？朱立倫今（30日）表示，要擔任主席是一個非常辛苦的工作，要任勞任怨，最重要的是「任謗」，常常大家會有很多誤會、謠言或指控，他覺得當主席的就是要承受。

朱立倫上午出席在國民黨智庫舉辦的銀光好居標章授證典禮。就媒體問及，給新任主席鄭麗文的建議。朱立倫表示，他上禮拜已和鄭麗文見面，做了很多意見交換，包括：人事、財務、黨務、選務等，當然，大家都知道，要擔任主席是一個非常辛苦的工作，他不但要全力支持，也給鄭麗文最大的祝福。

朱立倫表示，他特別講了一句話，他說經國先生曾經講過任勞任怨，但最難的是「任謗」，國民黨內有很多不同的意見、不同的相法，這是非常普遍的，常常大家會有很多誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

至於朱立倫昨在國民黨中常會重申，「親美、友日、和陸」缺一不可，要永遠以中華民國為本，被認為是擔心未來國民黨的路線會改變而向鄭麗文喊話。朱立倫回應，他相信，國民黨創黨的精神，就是幾十年來他們永遠捍衛中華民國，一切以中華民國為本，「親美、友日、和陸」是國民黨多年來一貫的政策，這不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，是整個國民黨的黨章、黨綱，相信大家都知道，這是國民黨所堅持的，

另就今舉行「川習會」。朱立倫表示，相信美國總統川普跟中共主席習近平的見面，希望能對於中美雙邊貿易緊張關係或整個地緣政治有正面的幫助，他們絕對樂觀其成，也希望對未來台海和平有更大的幫助；他還是要強調，「親美」但不能「依美」，我們必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的對話交流，這才是最重要的，若完全依賴美國，那中間的變數或壓力是很大的。

