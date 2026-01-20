接棒北市警局長 林炎田：守護首善之都安全

在台北市長蔣萬安見證下交接印信，前任局長李西河屆齡退休，由刑警出身的前高雄市警察局長林炎田接棒擔任台北市警察局長，蔣萬安致詞先是感謝李西河任內北市破案六都第1，治安獲得國際旅遊評比肯定，也進一步期許林炎田展現行動派的精神，守護國家門面，打擊犯罪不手軟。

台北市長蔣萬安表示，「治安不只是冰冷冷的破案率，更是在市民走在路上、停等紅綠燈前或是搭乘捷運時的安全感。」

台北市警察局長林炎田回應，「我想未來重要節日安全工作馬上就要到了，我們一定要守護這個首善之區的城市安全。」

同一天警政署長張榮興主持刑事警察局卸任、新任局長交接典禮，新任局長邱紹洲從事刑事工作超過26年，曾擔任新竹市警察局局長等多項職務，刑事經驗豐富，如今正式接下印信，職責重大，張榮興期許他能擦亮刑事局招牌。

警政署長張榮興回應，「讓詐欺件數跟財損數逐漸的下降，那這個部分不是只有看績效，要看人民有感。」

刑事警察局局長邱紹洲表示，「選舉年那維持國內治安的穩定是我的首要工作，那查察賄選讓整個選舉過程中能夠平和，選賢與能。」

上任適逢2026選舉年，邱紹洲透露首要任務就是維持選舉年的治安穩定與嚴查賄選，並持續推動打詐、掃黑、肅槍、緝毒；針對犯罪手法日益月新，也要導入AI科學辦案。邱紹洲也強調，會持續爭取基層福利待遇，提升士氣。

