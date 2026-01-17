接棒啟動 賴將為蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆披綵帶

民進黨嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選上周落幕，預計21日召開中執會通過並公告名單，當日身兼黨主席賴清德總統將為勝出的蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆披綵帶，更邀請現任縣市長翁章梁、黃偉哲、陳其邁出席，象徵交棒延續執政。

賴瑞隆17日PO出與高雄市長陳其邁的同框照，宣示準備好接棒。賴瑞隆表示，已在15日向陳其邁請益市政，未來將承接謝長廷「海洋首都」、陳菊「南方首都」及陳其邁「經濟首都」的基礎，延續百業興盛的「幸福之都」，確保重大建設不停歇。

賴瑞隆形容陳其邁是「緊緊緊」的政策控，雙方共同理想是讓高雄共好。議長康裕成也留言力挺，坦言接棒「緊緊緊」市長挑戰大、壓力重，並強調黨團會全力以赴，力拚賴瑞隆當選、議會過半。

民進黨這次三選區初選時，除高雄較為平和，其他兩縣市競爭人數雖少，但火藥味更濃，蔡易餘初選民調碾壓對手，但主動展現誠意。黨內人士也說，地方派系恩怨很深，一方明知實力懸殊，但為了出一口怨氣，寧願花登記費也要參加初選，就是要讓對方「不能躺著選」，蔡這樣宣示，非常正確。

蔡易餘碾壓對手卻能主動「切割」陳明文，陳亭妃只贏林俊憲不到3％，如何展現誠意，黨內都在看。派系人士說，這份誠意不是只對外說「打電話致意」，台南初選時，20幾位立委都為林俊憲站台，陳想整合，不能像她在專訪時所說的「賴清德一定會幫我」，只想仗著民進黨絕不會棄守台南的想法打選戰。

派系人士也舉例，郭信良與陳亭妃結盟眾所皆知，但郭爭議不斷，既然傳出陳亭妃這幾年已跟郭信良慢慢畫清界線，選服量轉借也越來越少，且郭的組織，陳已經接收差不多，顯然陳可以走自己的路。