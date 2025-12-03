接棒國台辦生氣！川普簽台灣保證實施法案 中國外交部怒：不可跨越紅線

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人林劍主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則，研擬解除美台交往之間的限制。對此，國台辦今（3）日上午怒喊堅決反對，下午則換中國外交部開嗆，聲稱台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，敦促美方慎之又慎處理台灣問題。

川普簽署《台灣保證實施法案》，法案要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年要審查一次，並在審查完成90天內向國會提交報告，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。

廣告 廣告

國台辦上午在記者會怒嗆，美方有關所謂「法案」粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人林劍也稱，「中方堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的」。他表示，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，一個中國原則是中美關係的政治基礎。

林劍還說，美國政府在中美建交公報中明確承諾，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

林劍聲稱，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

更多三立新聞網報導

每分鐘發1條貼文！社群狂魔川普熬夜罵敵手、誇自己 早上變瞌睡喬2.0

川普簽署台灣保證實施法案！國民黨喊「歡迎」：但宣示大於實質利益

川普簽署《台灣保證實施法案》 吳沛憶嗆中國：抱歉，我們先Go了

進展為0！美俄會談5小時 換來普丁嗆聲：準備好與歐作戰

