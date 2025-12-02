接棒愛妻遺願 以善傳家愛灑人間

2022年因癌症往生的桃園慈濟志工「蔡宜蓁」，人生有4個重要的願望，自己和先生都受證慈濟志工，都有達到。另外2個是，圓滿榮董以及全家做慈濟。圓滿榮董這個心願，先生「紀明和」，經過3年的努力與用心，完成對太太蔡宜蓁的承諾，讓她持續愛灑人間。

桃園慈濟志工紀明和與蔡宜蓁，從夫妻、到法親，同心同行菩薩道。雖然2022年蔡宜蓁因病往生，兩人的大愛，沒有止息。

慈濟志工 蔡旻修：「從(蔡)宜蓁師姊(往生)之後，在明和師兄的身上，我看到的是，他對慈濟的信心更堅定，走入佛法更有信心。」

2025年歲末祝福，紀明和帶著自己和太太的慈濟證件，善行一如初衷。

慈濟志工 紀明和：「我沒辦法一筆錢拿出來，所以我利用3年的時間，把它分期，圓滿榮董，因為當初對她的承諾，我覺得很開心，沒有讓師姊遺憾。」

由於蔡宜蓁，生前抗癌的六年時間，無法承擔慈濟事，紀明和將她的心願，化為雙倍行動。

慈濟志工 紀明和：「這次的演繹裡面，我最感動的就是，人生苦短，無可愛戀，因為師姊這樣的生病，讓我感受到，人生真的是很苦短，我們要及時的去做志工，讓自己能夠發揮良能，所以每次我出門做志工的時候，我都會在師姊的牌位之前，跟師姊說，我們一起去做慈濟，讓她能夠跟我感受到，做慈濟的一種法喜跟快樂。」

