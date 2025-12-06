接棒應曉薇出征中正萬華議員？ 應佳妤表態2026動向：都準備好了

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

距離2026年九合一大選不到一年，台北市中正、萬華區議員選情逐漸升溫，國民黨籍議員應曉薇捲入京華城案後，外界關注其是否交棒給女兒應佳妤參選。對此，應佳妤今（6）日首度聲明回應，表示「未來選與不選議員？應佳妤都準備好了」，最先要做好的則是守護媽媽。

國民黨籍台北市議員應曉薇捲入京華城案後，外界關注其是否交棒給女兒應佳妤參選中正、萬華區議員。（圖／取自臉書／應佳妤Queena）

應佳妤近來頻頻陪同母親深入基層跑行程，是否代母出征成為關注焦點。她今日透過聲明感謝媒體關心，並向中正、萬華在地市民與長期支持她的網友致謝，強調每一份鼓勵與指教都已收到。她提到，自己從小便跟著母親在地方服務，走遍中正、萬華區各個角落，陪伴應曉薇為地方事務努力，「即使我在國外就學期間，仍心繫我所念念不忘的中正與萬華，如何更先進？如何更全方位照顧弱勢市民？」

談及2026年動向，應佳妤表示，目前最重要的角色是「守護媽媽」，至於是否投入議員選戰，她坦言「都準備好了」。她承諾會繼續認真努力，做好每天的選民服務工作，最後也不忘提醒天氣轉冷，呼籲大家注意保暖。

