接棒應曉薇參選北市議員被酸 應佳妤回擊「衣服戴KP徽章」掀關注！吳怡萱回應了

現年23歲的應佳妤有望接棒母親參選北市中正萬華議員。（翻攝自應佳妤臉書）

國民黨台北市議員應曉薇因捲入京華城案，遭黨內停權處分，女兒應佳妤日前針對參選2026接棒議員時鬆口，無論是否投入選舉「都準備好了」被酸「世襲」，而今（9日）她，衣服別上「KP」徽章反問「民進黨的政二代有少過嗎？」掀起關注。

現年23歲的應佳妤有望接棒母親參選北市中正萬華議員，日前在社群上表示，無論是否投入選舉「都準備好了」，但近日卻因評論禁中國小紅書一事時，稱台灣是極權國家而被網友撻伐。對此，應佳妤今仔臉書po出影片回擊，「感謝這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對我進行思想審判、人格抹殺，讓佳妤深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時讓我真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。」

應佳妤也回擊被酸民批「世襲」一事，表示自己已說很清楚，一切都由市民決定，並請外界用同樣標準檢視，「難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任。」但值得關注的是，影片中，應佳妤衣服的領口，刻意別上2024柯文哲總統大選期間的「KP徽章」。

由於應佳妤有望「代母出征」2026台北市第五選區（中正萬華）市議員選舉，但該區民眾黨將推發言人吳怡萱參選，面對應佳妤想搶攻小草選票，吳怡萱則大方表示，「歡迎加入民眾黨」。

