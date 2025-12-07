接棒應曉薇參選市議員？女兒應佳妤社群親發聲：準備好了

針對外界關注明年選舉是否會接棒母親應曉薇，本人親自在社群發聲「準備好了」。 資料照，白廷奕攝



九合一大選將於明年11月底登場，除縣市長選舉外，議員選戰也備受關注。其中國民黨籍台北市議員應曉薇因捲入京華城案，近日傳出外型亮麗的女兒應佳妤可能接棒參選，引發外界關注。對此，應佳妤昨日（12/6）晚間也親自出面表示「準備好了」。

應佳妤近日積極陪同應曉薇勤跑基層，加上應曉薇涉入京華城案，也讓各界關注明年是否將接棒母親，參選中正、萬華區市議員。對此，應佳妤昨日在社群發布聲明表示，感謝各界的報導與關心，也向中正、萬華的市民朋友與長期支持她的網友致謝。她從小就跟著母親在中正、萬華兩區跑遍各個角落，看著應曉薇努力服務、打拼地方，也在耳濡目染下投入公共事務；即使在國外就學時，也常思考如何以更先進、更全面的方式照顧弱勢族群、改善市民生活。

針對外界關注明年選舉動向，應佳妤表示，目前最重要的是「先守護媽媽」，至於未來是否會投入2026年市議員選舉，應佳妤強調，無論選或不選「應佳妤都準備好了」，參選與否並非由她一人決定，而是交由台北市民選擇，同時強調日常選民服務不會中斷，將持續踏實做好每一件事，把每天的選民服務工作做好。

