接棒應曉薇被酸世襲 應佳妤別KP徽章嗆聲了

[NOWnews今日新聞] 國民黨台北市議員應曉薇的23歲女兒應佳妤，日前針對參選2026接棒議員時鬆口，無論是否投入選舉「都準備好了」，一席話被青鳥、綠營支持者及網友批評「世襲」，不僅如此，也因為砲轟內政部禁小紅書時，稱「發現原來台灣是一個極權國家」，引發熱議。對此，應曉薇今（9）日別上「KP」徽章反問，民進黨的政二代有少過嗎？且部分媒體以及網軍側翼鋪天蓋地針對，「難道完全沒有極權動作的成分在嗎？」

應佳妤日前因評論政府暫時封鎖「小紅書」1年，片中稱「發現原來台灣是一個極權國家」，引發網路熱議，而被視為爭取2026北市議員選舉的舉動，更被網友狠批「世襲」。

對此，應佳妤今天在臉書發布影片回應，「感謝這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對我進行思想審判、人格抹殺，讓佳妤深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時讓我真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。」

應佳妤也喊話，要請大家也以同樣的標準檢視，難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任，就不一一列舉，交由社會大眾評價並舉例，關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？你們難道忘記蔡英文前總統講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？

應佳妤指出，她就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對。她說，自己當然知道中華民國台灣目前不是極權體制。但是，在民主自由社會的國家，如此大動作對付一個對政治議題提出不同想法、對執政者表達不同意見的年輕人，難道完全沒有極權動作的成分在嗎？

應佳妤說，藉由這次事件，她才知道原來自己的影響力遠超過原本協助媽媽的角色，也更加堅定了，日後自己無論是什麼身份，都要善用這份影響力，為社會弱勢族群努力，「都要回饋、奉獻中正萬華這塊孕育我長大的家鄉」。

