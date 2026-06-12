接棒未來 棒球公益計畫送愛到宜蘭

頂新和德文教基金會接棒未來棒球公益計畫，長期支持偏鄉學校棒球隊，今年邁入第十年。（記者方一成攝）

▲頂新和德文教基金會接棒未來棒球公益計畫，長期支持偏鄉學校棒球隊，今年邁入第十年。（記者方一成攝）

「我的名字叫陳偉殷，未來我想打進大聯盟最高殿堂。」來自宜蘭南澳蓬萊國小的小球員陳偉殷分享，爸爸媽媽因為支持他的棒球夢，特別以台灣之光陳偉殷為他命名，也承載著一家人對未來的期待與夢想。

頂新和德文教基金會日昨表示，「接棒未來棒球公益計畫」長期支持偏鄉學校棒球隊，今年邁入第十年，日前棒球慈善捐贈列車從東部出發，首站來到蓬萊國小，是宜蘭南澳地區唯一棒球隊學校，彭佳志校長指出棒球對於孩子是重要的支持力量，而一名學校教練往往需要照顧和訓練廿名國小球員，人力資源相當吃緊，感謝基金會提供教練費，讓大南澳地區孩子能留在家鄉打棒球讀書。校長也分享，球隊創隊初期相當艱辛，曾有一位「長腿叔叔」默默捐出六○○○元支持球隊，成為球隊最初的起點；也有部落老奶奶拿出自己的養老金，只希望孩子們能吃飽、有力氣打球，正是這些溫暖的善意，才讓球隊一路走到今天。

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宜蘭高中棒球強隊羅東高工，近年球隊在高中棒球舞台表現亮眼，更於二○二五年黑豹旗全國高中棒球大賽中，以黑馬之姿勇奪亞軍，寫下隊史最佳成績。值得一提的是，曾經擔任教練團之一蕭良吉教練，是前味全龍教練「老龍將」，蕭教練卸下職棒教練職務後，投入羅東高工服務，持續深耕基層培育（現已退休）。現場小球員看到基金會捐贈的職棒練習球時，更興奮地問：這顆球會不會是學長何宗旂用過的！（現為味全龍選手、羅東高工校友），一句話也讓人感受到基層球員對職棒舞台的憧憬與夢想。

頂新和德文教基金會「接棒未來公益計畫」結合企業核心價值，再度攜手味全食品、味全龍等集團公益夥伴，啟動「棒球慈善捐贈列車」，今年除持續提供經費、職棒練習球資源外，味全公司「沃鄉計畫」牛奶捐贈也提升至二千四百箱，今年更結合林鳳營兒童繪本故事《我的牛奶不見了》，共同走入偏鄉，期許能為社會盡一份心，散播共好善念！