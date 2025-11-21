接棒未來！汶水國小棒球隊「撐過來」的故事 教練：陪孩子們走下去

「接棒未來」棒球公益計畫至2017年迄今，幫助全國超過100所學校、超過萬名學生受惠；位於在苗栗山裡的汶水國小，89%的孩子來自泰雅族部落，即使沒有華麗球場、豐厚資源，但有一群孩子每天在雲霧之中，用揮棒與奔跑，把夢緊緊抓在手上；張教練說，「孩子想打球，我們就要陪他們走下去。」而這是不僅僅只是教練，更是整個學校共同的心聲。

20 年前，汶水國小棒球隊從張教練與學校老師們一起默默開始，那時候設備不足、資源匱乏，他們就一起想辦法，張教練更整理出家中的空間接住孩子、有人負責三餐照顧，這支球隊是教練、老師、部落一起撐起來的。

廣告 廣告

張教練透露，以前其實自己是工友，有一天被主任問會不會教棒球，一口就答應，原鄉家長都是早出晚歸，以前自己有一台車，從新車換到中古9人座車子，載小朋友去比賽，交通真的是最大隱憂。他也透露，以前學校棒球隊沒有宿舍，也沒有舍監，直到這幾年才有，吃飯的話就在外面弄個圓桌。

張教練也分享，對於學生只有一個要求，品格跟學習態度，也送他們「只有三個好」；在家裡做好孩子、在學校做好學生、在球場做好球員。

頂新和德文教基金會長期關注偏鄉基層棒球，透過接棒未來公益計畫及經費支持汶水國小棒球隊交通補助費、營養餐食費，讓孩子們快樂打棒球。但，偏鄉的困境從未停下，不管是交通、器材、營養、物資.，缺了任何一項，孩子的夢都可能被迫中斷！學校和教練也撐了20年；接下來的那一段，需要 你 一起成為力量。頂新和德文教基金會「接棒未來」誠摯邀請民眾加入這段陪伴的長路。一起讓山裡的孩子站上球場、看見未來。

「2025籌募接棒未來偏鄉棒球勸募計畫」，主要資源協助項目包括棒球隊之營養餐食、棒球隊移地訓練或出外比賽之交通協助、棒球隊之球具設備與其他球隊營運之需求、偏鄉弱勢團體急難救助。讓這些基層棒球隊未來最堅貞的球員戰力，讓棒球成為他們翻轉人生的敲門磚，不因缺乏長期穩定的資源挹注，讓在通往夢想的路上遇到阻礙。同時，您也能為台灣的棒球盡一份心力。

更多中時新聞網報導

運價機制不明 外送員、平台都憂慮

NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘

五月天阿信罕見跳舞 宋雨琦邀入團