接棒楊文科投入2026新竹縣長選戰 徐欣瑩挺身承擔縣政治理

立法委員徐欣瑩今（18）日正式宣布，將投入2026年新竹縣長選舉。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚；在AI時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要前瞻而穩健的治理者，因此她選擇挺身而出回應鄉親的聲音。

「新竹縣正處於重要的轉折階段。」徐欣瑩說明，這裡擁有全台最關鍵的科技產業聚落之一，卻也同時承受人口快速成長、交通負荷加劇，以及教育與公共資源配置壓力等現實挑戰，而AI與高科技的快速發展，也正深刻改變產業結構，重新定義政府治理的可能性。

徐欣瑩提到，在與鄉親的交流中，她發現最近大家談的不只是產業發展，更關心生活品質能否同步提升、行政效率是否真正改善，以及政府是否有能力用更科技的方法解決日常問題。她說：「鄉親期待，新竹縣不只是科技領先，更要成為治理進步、生活安心的縣市。」

「我在各個鄉鎮反覆聽到同樣的聲音。」徐欣瑩表示，許多鄉親在市場、社區與活動現場，不斷叮囑她「一定要出來承擔」；如何讓世代幸福得以延續、讓新竹縣在變局中站穩腳步，是她最常被託付的期待，也促使她做出參選的決定。

徐欣瑩進一步說明，自己是交通大學衛星測量博士，長年的理工與科技訓練，讓她習慣以系統思維與數據邏輯看待問題。在她看來，縣政治理不是單一政策的堆疊，而是一個牽動交通、教育、產業、社福與環境的整體系統，必須善用科學方法與科技工具，才能在有限資源下做出最符合公共利益的決策。她強調，這樣的治理思維，就如同科技產業中的CEO，重視全局管理、資源整合與持續優化，讓政策不只做得到，也做得好。

徐欣瑩介紹自己的經歷與資歷，她在新竹客家庄成長，從兩屆議員到兩屆立委、到3年前擔任縣長楊文科的競選副主任委員。她並列舉曾爭取新竹縣政府第一個交通專責單位設立、成立交通安全控制中心、全縣第一個小學英語村設立及學校周邊行人保護時相；也重視教育並爭取教育經費超過20億、首推「大學生校園服務隊」免費服務中小學生。

她也提到，另爭取水土保持農路整修經費超過9.3億、爭取河岸河川整治經費超過12億、打造便利交通網爭取交通建設經費超過74億、爭取偏遠地區30年無自來水完成接管經費超過3億，以及急重症醫學中心的設立、爭取長者婦女小孩各項福利、環境守護捍衛正義。

「為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了我們最愛的這片土地而戰。」徐欣瑩強調，這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來的關鍵選擇；因應鄉親的盼望與請託，她選擇站出來，守住新竹縣、讓新竹再贏，是她義不容辭的承諾。

