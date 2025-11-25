接棒楊文科竹縣長藍三強爭霸 林思銘：確實有意參加初選

林思銘表態接棒新竹縣長楊文科、參加國民黨內初選。林思銘辦公室提供



國民黨籍新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢預計後天（27日）宣布參選，國民黨立委徐欣瑩鴨子划水，另一位藍營可能人選、立委林思銘今（25日）表示，確實有意願參加黨內初選，待初選機制公布後，會正式對外說明決定。

林思銘上午透過國會群組發表聲明，針對外界關心是否參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，他表示，誠摯感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。他確實有意願參加黨內初選。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。

廣告 廣告

林思銘強調：「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。」他也表示，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。

林思銘指出：「初選辦法出來後，我支持以『全民調』選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」他進一步說，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

林思銘重申：「待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定。在此之前，我會全力以赴，把立委工作做到最好，這是我對鄉親最真誠的承諾。」

更多太報報導

李乾龍：藍白整合機制就是民調、「聯合政府」是否適用縣市長選舉合作看機緣

會把國家利益放在政黨利益上 黃國昌：2026男主角若不是我也絕不扯後腿

林佳龍傳將轉戰桃園市長 張善政引「雷根名言」：拚連任有信心