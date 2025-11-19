接棒竹縣長 藍三強各有動向

藍委林思銘（右二）曾公開表態支持竹縣副縣長陳見賢（中）選明年縣長，但林的真實意向不明。（本報資料照片）

藍委徐欣瑩（左三）曾參選過新竹縣長，以1萬多票惜敗。（本報資料照片）

新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。

明年底新竹縣長選戰誰能接棒楊文科？國民黨內部目前仍未整合意見。副縣長同時也是縣黨部主委的陳見賢早早表態參選意願，據聞黨主席鄭麗文10月27日私人行程到新竹縣議會時，議長張鎮榮便「做球」給陳見賢，向黨主席表明態度。

不過徐欣瑩似也早有準備，民國107年參選縣長以1萬多票惜敗，捲土再戰之意難說沒有，尤其今年大罷免徐欣瑩二階連署未過門檻，顯見在地支持力量雄厚。

至於挺過大罷免的林思銘，雖沒有明顯動作，但觀察最近幾波主打議題，讓人不免聯想他有意加入縣長戰局，外界持續密切關注。

新竹縣一直是民進黨的艱困選區，綠營在新竹縣超過20年未執政，對戰楊文科連續兩次吞敗，盤點地方人才，除了鄭朝方也想不出有其他人選。若鄭朝方無意參選，傳聞民進黨可能採空降攻勢，推派具全國知名度的候選人出戰。另也有民進黨仍可能徵召鄭參選的說法。

鄭朝方耕耘竹北市政績不俗，吸收大批新興族群支持，但綜觀大罷免及近兩屆選舉，鬆動藍營板塊有難度，民進黨若未能趁楊文科兩任屆滿及早卡位、背水一戰，想問鼎新竹縣長恐又要再等8年。

時代力量黨主席王婉諭在竹北市活動不斷，火力全力瞄準林思銘，顯見王婉諭劍指竹二選區，只是大選不免要拉抬基層，預料她可能參選新竹縣長，以母雞姿態率時力布局新竹縣市議員選戰。