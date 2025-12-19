接棒舒淇、張震 林奕嵐擠進《DAZED》百大影響力 新生代演員氣場全開

林奕嵐入選藝術雜誌《DAZED》最新公布的「DAZED ASIA 100」全球百大影響力人物名單，過去蔡明亮、舒淇、張震等重量級創作者都曾入選。（周子提供／截自DAZED網站）

潛力新秀林奕嵐近日入選具高度文化影響力的藝術雜誌《DAZED》最新公布的「DAZED ASIA 100」全球百大影響力人物名單，該榜單網羅橫跨影像、時尚、音樂與藝術的青年文化代表，被視為前衛創作者的重要指標，林奕嵐的名字出現在其中，也象徵她正站在被世界看見的起跑線上。

近年來，林奕嵐憑藉影集《她和她的她》打開知名度，表演風格細膩真誠，一舉拿下金鐘獎最具潛力新人獎；隨後她在電影《命中註定那頭鵝》、影集《X！又是星期一》中展現截然不同的角色面貌，讓她在影視圈快速累積口碑，逐漸成為時尚與文化圈關注的焦點。

廣告 廣告

得知獲選《DAZED》，林奕嵐笑說第一反應是「有點不敢相信」，坦言自己仍在表演路上學習與摸索，後來才理解，或許《DAZED》看見的不是她已經走多遠，而是她此刻正在路上的狀態。回顧過去，賈樟柯、蔡明亮、畢贛、舒淇、張震等重量級創作者都曾入選，今年榜單更集結多組國際新銳音樂與時尚代表，含金量不言而喻。

新作《郵票與舒芙蕾》中，林奕嵐將挑戰復仇少女角色，題材涉及毒品與霸凌。（公視粉絲團臉書）

除了影視成績亮眼，林奕嵐日前也登上《MILK X》雜誌封面，展現不同於戲劇角色的時尚氣場。她在訪談中分享曾赴紐約拍攝短片，感受到當地創作節奏較為開放自由，沒有制式公式；相較之下，台灣拍攝現場更像實戰訓練，節奏緊湊卻扎實，也讓她在每一次上鏡前都全神貫注。她特別形容一次與前輩演員對戲的經驗，「就像被催眠一樣」，情緒自然流動，為她開啟全新的表演感知。

工作滿檔的她，也透露新作品已順利殺青，期待趁空檔與家人共度聖誕節。待播新作《郵票與舒芙蕾》中，她將挑戰復仇少女角色，題材涉及毒品與霸凌，未來她也不為自己設限，無論文藝、驚悚或懸疑類型都想嘗試。

更多鏡週刊報導

林俊逸斜槓書法家 27年功力「作品曾賣6位數價格」

楊祐寧《監所男子囚生記》又邪又可愛 親揭角色個性自然成形