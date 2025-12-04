接棒蔡依林、瘦子拿下代言 陳華搭檔萌娃湘荷拍影片

【緯來新聞網】新生代歌手陳華接棒蔡依林、林依晨、安心亞、柯震東、瘦子，成為品牌MAJOR MADE代言人。除了服裝拍攝外，此次陳華也與人氣萌娃湘荷搭檔合作拍攝影片，兩人逗趣又真誠的互動立刻成為網路焦點。陳華透露首次見到湘荷便忍不住讚嘆：「她根本像小大人！」不僅語言能力清晰、有邏輯，更展現獨立且勇於表達「不」的性格，讓她相當欣賞。其中一段互動更讓全場爆笑，當陳華試著逗她說出「漂亮的姐姐」時，湘荷竟瞬間安靜、轉身小跑步離開，反差讓所有人笑聲不斷。

儘管如此，陳華分享：「我們也有親密互動喔！不只有 give me five，還有抱抱，真的超可愛！」而對於與小孩及動物同台拍攝是否感到壓力，她則顯得輕鬆自在：「完全不會！我本來就很喜歡小孩，而且我覺得我自己也是大孩子。跟小朋友相處很療癒、很真實，整個拍攝過程超級開心。」

首次攜手即展現高度契合度，讓她直呼：「真的超級榮幸！完全是挖到寶藏品牌！」也透露品牌不只服飾好看、機能強大，背後更充滿用心的理念與可愛真誠的團隊，讓她穿得舒適、拍得開心，代言更充滿成就感。近日天氣轉涼，陳華也溫馨提醒大家：「趕快入手，今年冬天有它就夠了！」



日前拍攝廣告時，陳華更被細節徹底收服，「這次拍攝看到好多顏色、好多款式，重點是每一件都超好看！像刺繡壓印、扣子設計等細節，真的看得出品牌超用心。」她也不忘分享讓自己決定推薦這件外套最關鍵的心動原因，就是品牌團隊與老闆娘Mavis瑪菲斯的真誠與努力，「她真的太可愛了啦！真性情又超努力，讓人更想支持！」

談到外套的多彩選擇，陳華笑說：「我每一款都很喜歡！真的不是官方回答。」但若只能挑選一款，她毫不猶豫選擇白色款，認為既具氣質又百搭，可成熟、可甜酷，完全符合女性冬季想兼具保暖與時尚的心願，也分享「華華式穿搭」秘訣：「冬天女生還是會想漂亮一下，可以裡面穿小裙子，再搭辣妹發熱衣、毛絨外套做層次，最後穿上登峰外套，整套看起來又氣質又有個性，很好看！」

