接棒蔡英文！外交部政務次長吳志中走訪法國、德國 出席柏林安全會議提3策略

​副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下快閃比利時首都布魯塞爾、前總統蔡英文前往德國進行為期一周的訪問行程後，外交部政務次長吳志中近日再接棒出訪，接連造訪比利時、法國、德國，並應邀出席柏林安全會議（Berlin Security Conference）發表專題演說，提出「3T策略」、「不是今天」及「每日堅守」政策，強調台灣與歐洲唯有攜手合作，才能維護現狀。

繼蕭美琴應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請進入歐洲議會、蔡英文前往德國應邀出席柏林自由會議（Berlin Freedom Conference）等為期一周的訪問行程，吳志中12日在臉書發文自曝，與我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉在歐盟、比利時「相見歡」。林佳龍今（20）日在立法院外交及國防委員會進一步透露，吳志中正在德國參加柏林安全會議，前幾天也進入法國國會與友台小組會面。

外交部今日上午發布新聞稿說明，吳志中19日應邀出席第24屆柏林安全會議，並以「跨洲民主防衛、透過台歐合作共築韌性與創新」（The Cross-continental Defense of Democracy: Building Resilience and Innovation through Taiwan-Europe Cooperation）為題發表專題演說。吳志中透過臉書發文表示，「今天可以走到這裡，一切盡在不言中！」

吳志中：中俄伊朝形成威權聯盟，印太歐洲命運緊密相連

吳志中指出，面對威權主義集結與全球局勢動盪，民主國家唯有團結合作，始能維護以規則為基礎的國際秩序。他提到，新冠疫情暴露全球供應鏈脆弱，經濟民族主義與俄烏戰爭動搖國際秩序，而中國、俄羅斯、伊朗及北韓正藉機加強合作，形成威權聯盟，威脅自由貿易與民主制度，威權勢力的擴張橫跨印太與歐洲，顯示兩區域命運緊密相連。

吳志中表示，印太安全與歐洲和平不可分割，若民主國家在威權威脅前退縮，將致「強權即公理」的局面。為維持穩定，各國應以實力建立嚇阻，並在軍事、供應鏈及社會層面培養韌性，而台灣位居第一島鏈要衝，是區域安全重要基石，更是全球科技供應鏈不可或缺的核心。台灣生產全球約7成半導體、9成5以上先進製程晶片及幾乎所有高階AI加速器晶片，是全球數位經濟的「穩定支柱」。

吳志中強調，台海若爆發危機，不僅將重創印太安全，更將使全球科技供應鏈中斷，引發二戰以來最嚴重的經濟與地緣政治衝擊。面對中國軍力快速增長，台灣國防預算將於明年提升至占GDP約3.32%，並規劃2030年比照北約國家標準，達到GDP 5%；而台灣「全社會防衛」戰略，範圍涵蓋軍事、民防、能源、通訊、資安及關鍵基礎設施等領域，均為台歐深化合作的重要方向。

提一策略、兩政策 吳志中：台歐攜手合作才能維護現狀

吳志中說，肯定歐洲近年對台灣的高度關注，包括歐盟近期於多個場合強調台海和平穩定攸關歐洲的直接利益，部分歐洲國家的海軍艦艇也已多次通過台海或至印太參與聯合演訓。而在過去4個月，包括部分歐洲國家已在印太區域內舉行逾15場大型軍演，顯示歐洲與印太安全正加速連結。另一方面，歐洲為台灣最大外國直接投資來源，台灣過去4年在歐洲的投資總額也已超過過去40年總和。

外交部政務次長吳志中19日應邀出席第24屆柏林安全會議並發表演說。（外交部提供）

吳志中提到，台積電在德勒斯登設廠象徵雙方深厚互信，台歐應以「信任-科技-台灣」（Triple T）策略，推動半導體、AI及通訊等產業合作；同時提出「不是今天」政策（Not-today policy）、「每日堅守」政策（Every-day policy），向任何可能挑戰區域和平的威權行為者清楚表明，「今天不是挑戰自由世界的日子，表達台灣以實力維持和平的決心」，也向人民傳遞希望，「每一天，都是以尊嚴、自由、有目的地生活的一天。自由是我們的傳承，將其傳給下一代是我們的責任。」

吳志中認為，台歐雙方可設法共同抵禦威權勢力的認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，並合作確保供應鏈安全與社會韌性。他也呼籲，前人從戰爭廢墟中重建文明，而今天這份責任落在台歐肩上，當歷史再次來到十字路口，台灣選擇捍衛民主、強化韌性，並為全球穩定做貢獻，歐洲也必須選擇，若忽視台灣將削弱歐洲自身世代捍衛的安全與價值；台灣與歐洲唯有攜手合作，才能維護現狀，並共同打造科技服務人類、以信任建立繁榮，以及自由、民主與人權永不落日的世界。

