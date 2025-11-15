接棒蕭美琴出訪歐洲行程落幕 蔡英文自德返台：台灣需要我，我就會在
副總統蕭美琴日前在外交部長林佳龍陪同下，快閃位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會後，接棒出訪歐洲的前總統蔡英文，今（15）日清晨也結束為期一周的訪問德國行程返抵台灣，外交部發布新聞稿細述蔡英文此行，除了進一步鞏固台德共享民主自由的友好情誼，也向國際社會清楚展現台灣與全球民主夥伴攜手同行，是共同推動世界前進的良善力量。蔡英文則透過社群媒體說道，「台灣需要我，我就會在。」
蔡英文8日展開訪問德國行程，今日清晨搭機返抵台灣。蔡英文上午透過臉書表示，讓世界看見台灣是每個人的責任，在國家面前，更不該區分黨派，應團結一致，此趟德國行，她要感謝第一線的外交人員、夥伴，一棒接一棒地為台灣在世界的舞台打開知名度，也為台灣連結在歐洲的民主夥伴，若沒有外交人員長期的耕耘，無法促成這次的訪問；她也感謝跟訪媒體、駐地記者，及照顧訪團的華航機組人員、途中打招呼的台灣人，「你們的體貼、熱情，是支持我們為台灣打拚的動力。」
蔡英文說道，台灣與世界上其他的民主國家一樣，面臨前所未有嚴峻的考驗，但是當台灣人民連結彼此，團結一心，就能確保民主發展與經濟繁榮能續存，「台灣需要我，我就會在，世界需要台灣，我們就會在。讓我們繼續為國家努力，為世界貢獻。」
蔡英文不只應邀演說 外交部：另會晤德國政治、產業及學界友人
外交部昨日則發布新聞稿說明，蔡英文此行除了應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表專題演說，另會晤德國政治、產業、學術及媒體等各界友人，分享台灣的民主經驗，除了進一步鞏固台德共享民主自由的友好情誼，也向國際社會清楚展現台灣與全球民主夥伴攜手同行，是共同推動世界前進的良善力量。
外交部轉述，蔡英文10日出席柏林自由會議，以「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」（Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom）為題發表演說，獲得現場熱烈迴響，並創下我國卸任總統首度訪德公開演說的紀錄。而後，蔡英文也應邀出席德國國會友台小組舉辦的歡迎茶會，與德國聯邦教育與家庭部政務次長布朗德（Michael Brand）等40名德國跨黨派國會議員與幕僚交流，另獲邀參訪柏林邦議會，與友台的邦議員互動交流。
外交部提到，蔡英文訪問德國期間，也赴德勒斯登訪視台積電（TSMC）投資的歐洲半導體製造公司（ESMC）廠區工程，除了聽取ESMC執行長克伊區（Christian Koitzsch）簡報，並會晤廠區多位台籍工程師關心旅德生活，也與德勒斯登市市長希爾伯特（Dirk Hilbert）等薩克森邦政要午餐敘，就台德半導體產業合作等議題廣泛交換意見。
外交部表示，蔡英文此行另與「艾德諾基金會」（KAS）及「波爾基金會」（HBS）等政黨智庫代表交流，並赴「諾曼自由基金會」（FNF）柏林辦公室接受主席巴奎（Karl-Heinz Paqué）代表頒贈「友誼獎狀」，也與由德國政府資助的「台灣做頭陣」（TAP）研究計畫團隊深入座談交流。
外交部說，今年適逢柏林圍牆倒塌36周年，及「自由之都」柏林為推動全球團結支持自由民主價值舉辦首屆「柏林自由週」活動，蔡英文特別參訪恐怖政治地形館（The Topography of Terror），聽取館方簡報，了解德國透過歷史教育、記憶政治與制度性保障，防止威權主義捲土重來；另也另受邀出席柏林自由週「零日攻擊」放映會活動，向長年推動台德友好交流的「德台協會」致意。
