接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
〔記者陳逸寬／桃園機場報導〕前總統蔡英文今晚(8日)時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)，預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟友之間的交流與合作。
此行是蔡英文卸任總統後第三度訪問歐洲。她先前於2024年10月訪問捷克、法國及比利時，在捷克論壇發表演說；2025年5月再度前往立陶宛、丹麥及英國，出席哥本哈根民主高峰會並發表演說。今年11月的柏林行程，延續她在歐洲的外交與民主倡議行動，進一步深化台灣與國際連結，拓展外交能見度。
第一屆「柏林自由會議」由柏林邦政府、歐洲媒體集團 Axel Springer 所屬自由基金會，以及全球民主自由倡議網路「World Liberty Congress」共同主辦，旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，並推動全球共同支持自由與民主價值。本屆會議邀請來自40多國的政治、科技、文化與公民社會領袖參與，討論在威權主義復甦背景下，民主國家如何合作守護自由生活方式。
這次出訪不僅持續展現台灣堅守民主與自由的立場，也將促進與理念相近國家的合作交流，提升台灣在國際舞台的能見度。此外，台灣副總統蕭美琴昨(7日)在比利時布魯塞爾歐洲議會的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)」峰會發表突破性演說，是台灣首次在外國國會發表高層演說，為台灣在歐洲外交舞台再寫下新篇章。
