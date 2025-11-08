接棒蕭美琴外交突破 蔡英文啟程赴德出席「柏林自由會議」
前總統蔡英文今（8）日晚間啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，蔡英文表示，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。
這次是蔡英文卸任總統後第三度訪問歐洲，她於2024年10月訪問捷克、法國及比利時，在捷克論壇發表演說；2025年5月再度前往立陶宛、丹麥及英國，出席哥本哈根民主高峰會並發表演說，今年11月的柏林行程，延續並深化她在歐洲的外交合作交流。
蔡英文在桃機準備啟程前，被問到對蕭美琴的外交突破看法，面露微笑揮手致意，不過她在出發前就在社群平台發表示，在賴清德總統的指派下，副總統蕭美琴這次的歐洲訪問，是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。
這次蔡英文出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，她期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。
蔡英文表示，如同賴清德總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。
