接棒蕭美琴！蔡英文晚間赴德國將登「自由會議」演說：外交是一棒接一棒
政治中心／林奇樺報導【22:50發稿｜23:14新增內文】
前總統蔡英文今（8）日晚間出發前往德國柏林，將於11月10日在「柏林自由會議」發表演說。晚間她也現身桃園國際機場，面對媒體詢問如何看待副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，她則是面露笑容，向鏡頭揮手，未多作回應。不過稍早她也在自己的社群THREADS上發文，並透過影片表示「我們要出發了」。
蔡英文此次前去柏林自由會議發表演說，蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前表示，蔡英文是在主辦單位邀請下前去，並指出蔡英文期盼透過此行有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。
雖然蔡英文在機場未受訪，不過她也在社群發文表示「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。她指出，在賴清德總統的指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。對於即將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，蔡英文也表示，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。此外，她也指出，如同賴清德總統所說，「台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起」，並強調此行也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。
「柏林自由週」活動訂於本11月8至15日舉行，蔡英文將於11月10日於「柏林自由會議」中發表演說。該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。
事實上，台灣近日在國際能見度不斷提高，因為副總統蕭美琴才在歐洲議會發表演說，她更提到台灣之所以重要，因為國際體系的完整與全球的繁榮，有賴於一個強韌和自由的台灣，也讓歐洲議會響起掌聲。
