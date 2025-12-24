接棒藍白合！鍾東錦宣布：賴香伶出任苗栗第二副縣長

苗栗縣長鍾東錦宣布延攬民眾黨政策會執行長賴香伶出任第2副縣長。（圖：臉書）

苗栗縣長鍾東錦今天（24日）就職滿3週年，上午在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，並於中午設宴慶祝。鍾東錦在餐會中正式宣布，將由民眾黨中央政策會執行長、同為苗栗子弟的賴香伶出任第二副縣長，也是繼基隆之後第二個藍白合的城市。

事實上政壇早已盛傳第二副縣長人選已經鎖定賴香伶。鍾東錦說明，由於縣市政府因應《地方制度法》修正案，得以增設一名副縣長，經過多方評估後拍板定案，他也感謝民眾黨前主席柯文哲及現任主席黃國昌同意「借將」。鍾東錦坦言自己在選舉期間，獲得民眾黨大力相助，這份情誼始終銘記在心。隨著賴香伶接任，苗栗也成為繼基隆國民黨籍市長謝國樑、民眾黨籍副市長邱佩琳後，第二個在縣市首長層級展現藍白合作的示範區。

據悉賴香伶出身三義鄉，是有客家背景的苗栗人，早年投入勞工運動，曾任台北市政府勞動局長及民眾黨不分區立委，目前則是擔任台灣民眾黨政策會執行長。她受訪時表示，感謝縣長的信任，將全力投入縣政工作，並強調政黨合作優於對立，自己會以不分族群與政黨立場的角色，協助推動縣政。