接棒選2026北市議員？應曉薇正妹女兒表態了

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選北市議員選舉提前開跑，台北市中正萬華選區因國民黨籍議員應曉薇涉京華城案，連任恐出現變數，她的女兒應佳妤傳出積極準備接棒，昨天也針對是否參選首度發聲，對於未來選與不選議員，「應佳妤都準備好了」。

應佳妤表示，自己從小就跟著母親在中正、萬華兩區跑遍各個角落，看著應曉薇努力服務、打拚地方，她也在耳濡目染下投入公共事務；即使在國外就學時，也常思考如何以更先進、更全面的方式照顧弱勢族群、改善市民生活。

面對是否投入議員選戰的傳言，應佳妤說，現階段最重要的角色是「守護媽媽」，至於未來選與不選議員？應佳妤都準備好了。她認為參選與否並非由她一人決定，而是交由台北市民選擇，「佳妤都會認真努力做好準備，謝謝大家！」她也強調，日常選民服務不會中斷，將持續踏實做好每一件事。

