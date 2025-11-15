即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

運動部於今（2025）年9月9日正式成立，台灣進入「全民運動」新時代，中正、萬華率先響應！吳沛憶偕中華民國運動與休閒協會、台北市萬華區體育會桌球委員會，接棒2013年由時任立委鄭麗君與在地球友共同發起的「艋舺盃桌球推廣賽」復辦，讓睽違近十年的賽事精彩回歸！第4屆艋舺盃於今（15）日、明（16）日熱鬧開打，吳沛憶稍早也親臨開幕式，與小選手們一起開球，為活動熱血揭幕。

吳沛憶表示，成立國家運動部是全民的期待，她在立法院一起積極推動，今年終於揭牌；推廣全民運動是運動部重要政策，她也藉著復辦艋舺盃桌球賽，用行動支持基層運動發展；本屆選手橫跨6歲至76歲，從國小組、社會組到長青組皆踴躍參賽，開放報名不久即額滿，參與人數破千人，充分展現全民運動精神及中正、萬華蓬勃的基層運動能量。

「艋舺盃桌球推廣賽」盛大揭幕。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

中華民國運動與休閒協會理事長謝清良指出，透過舉辦賽事能帶動全民運動風氣，他也勉勵選手們發揮120%努力，享受桌球帶來的樂趣；運動部政務次長黃啟煌則強調，運動人才與熱情都從基層開始扎根，運動部將更全面、大力推動基層運動，持續廣設、強化運動環境，支持熱愛運動的孩子們。

吳沛憶親自下場與與兩名東園國小選手對打開球。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

台北市萬華區體育會桌委會主委許志明表示，桌球在萬華有深厚基礎，他很高興能再度舉辦第四屆艋舺盃，賽事睽違十年再次回歸，內心既開心又感動。

「艋舺盃桌球推廣賽」盛大揭幕。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

開幕式也由吳沛憶、許志明與兩名東園國小選手對打開球，為賽事熱血揭幕！現場上百位桌球小將切磋球技、一起揮汗；她也感謝家長們一路陪練、陪賽，支持孩子投入運動，扮演孩子的最強後盾。

「艋舺盃桌球推廣賽」盛大揭幕。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

最後，吳沛憶強調，推展全民運動是她的政見，她擔任立委後將選舉補助款結餘信託成立運動發展基金，並持續爭取校園體育設施改善經費；她也會持續支持全民運動發展、爭取基層運動資源，讓學校與社區都能有更完善的運動空間與設備。





原文出處：快新聞／接棒鄭麗君促成！艋舺盃桌球睽違十年回歸 吳沛憶：續挺全民運動

