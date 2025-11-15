接棒鄭麗君復辦艋舺盃 吳沛憶：全民運動從基層扎根 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

今年9月9日運動部正式成立，台灣進入「全民運動」新時代，中正、萬華率先響應。民進黨立委吳沛憶偕中華民國運動與休閒協會、台北市萬華區體育會桌球委員會，接棒 2013 年由時任立委鄭麗君與在地球友共同發起的「艋舺盃桌球推廣賽」復辦，讓睽違近10年的賽事精彩回歸，第四屆艋舺盃於11月15、16日熱鬧開打，今（15）日吳沛憶出席開幕式，與小選手們一起開球，為活動熱血揭幕。

吳沛憶表示，成立國家運動部是全民的期待，她在立法院一起積極推動，今年終於揭牌。推廣全民運動是運動部重要政策，她也藉著復辦艋舺盃桌球賽，用行動支持基層運動發展。本屆選手橫跨 6 歲到 76 歲，從國小組、社會組到長青組皆踴躍參賽，開放報名不久即額滿，參與人數破千，充分展現全民運動精神及中正、萬華蓬勃的基層運動能量。

中華民國運動與休閒協會理事長謝清良表示，透過舉辦賽事能帶動全民運動風氣，他也勉勵選手們發揮120%努力，享受桌球帶來的樂趣。

運動部政務次長黃啟煌表示，運動人才與熱情都從基層扎根，運動部將更全面推動基層運動，持續廣設與強化運動環境，支持熱愛運動的孩子們。

台北市萬華區體育會桌委會主委許志明指出，桌球在萬華有深厚基礎，他很開心能再度舉辦第四屆艋舺盃，賽事睽違十年再次回歸，內心既開心又感動。

吳沛憶表示，推展全民運動是她的政見。她擔任立委後，將選舉補助款結餘信託成立運動發展基金，並持續爭取校園體育設施改善經費，未來也會繼續支持全民運動發展、爭取基層運動資源，讓學校與社區擁有更完善的運動空間與設備。

照片來源：吳沛憶辦公室

