接棒！「堅系子弟兵」賴俊翰服務處成立 王世堅：盼傳承

台北市 / 綜合報導

隨著民進黨立委王世堅擔任立委後，中山大同選區也空出一個席次，這回王世堅與中山區服務處主任賴俊翰在成立聯合服務處，王世堅也表示希望可以傳承。不過除了賴俊翰之外，藍綠也有不少新人打算參戰，也傳出國民黨也打算推出新人參戰，會不會排擠掉民眾黨議員林珍羽，民眾黨台北市代理主委周榆修則對她有信心。

與支持者熱情合影，民進黨立委王世堅笑得燦爛，回到議員期間經營許久的中山區，這回是為了服務處主任賴俊翰，立委(民)王世堅說：「我進到立法院以後，那應該在中山區這邊的棒子，應該要就交由給賴俊翰來傳承。」王世堅中山區服務處主任賴俊翰說：「也是世堅委員來找我，就是來承接我們中山服務處來當主任，所以無論如何世堅委員，就是我的母雞在議員的部分。」

廣告 廣告

隨著王世堅當選立委後，民進黨在台北市中山大同多出一席空間，王世堅首推自家人，中山大同區選民是傳統綠營票倉，2022年民進黨當選3席，無黨籍林亮君入黨後變4席，目前空出來的這一席除了賴俊翰之外，包含代表前民進黨台北市黨部執行長朱政騏，以及謝長廷辦公室執行長林子揚新人磨刀霍霍。

黨內更預估，不管是要多提1席還是2席都有機會，台北市議員(民)顏若芳說：「新人非常多我們都還是會有很大的一個壓力，我希望說當然能夠讓選民，能夠看到認同繼續進而繼續支持。」

同樣想搶下這一席的還有國民黨，除了副議長葉林傳及議員陳炳甫柳采葳，國民黨期待坐三望四下，包括中央委員盧威國際部主任董佳瑜都有機會被提名，只是如果藍營+1，在藍白合作下民眾黨議員林珍羽恐怕變孤軍奮戰。

周榆修說：「對林珍羽議員有高度的信心，林珍羽議員其實這個家學淵源，從林國成議員一路以來，在地方上有非常好的口碑。」看在民眾黨眼裡選情似乎不成問題，但距離2026地方選戰還有段距離，藍綠白積極布局的同時，都將左右最終結果。

原始連結







更多華視新聞報導

「堅系子弟兵」接棒！ 賴俊翰服務處成立 王世堅：盼傳承

搭王世堅熱度 「堅系人馬」合拍宣傳照 力拚黨內初選

屢表態無意選台北市長 王世堅：蔣萬安95%連任

