接水救火！總預算卡關TPASS補助恐斷炊 侯友宜：新北市先動支11億

中央總預算卡關，TPASS通勤月票補助款恐難以下放，未來恐直接衝擊通勤族交通權益。（圖／CTWANT攝影組）

TPASS通勤月票政策深受通勤族歡迎，但因115年度中央政府總預算至今卡關、尚未交付立法院各委員會審查，未來恐影響相關補助款下放。新北市長侯友宜今（6）日表示，新北市今年已編列11億元，將依《預算法》規定先行動支，強調「絕不會讓民眾搭車權益受損」。

新北市長侯友宜6日表示，新北市已編列11億元，將依預算法先行動支，確保TPASS通勤月票不中斷。（圖／方萬民攝）

TPASS通勤月票自2023年7月上路以來，不僅有效減輕通勤族交通負擔，也成為政府推動大眾運輸的重要政策。根據交通部公路局統計，目前TPASS定期票方案每月使用人次約69.8萬，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次，顯示政策已成為都會通勤的重要支撐。

不過，隨著中央政府總預算案遲未審議，TPASS補助款前景出現變數。由於TPASS第一期原採特別預算支應，已於去年12月31日到期，即便仍有剩餘款，依法也不得再動用；2025年起，行政院改以新興計畫預算編列，其中115年度規劃75.2億元。但依《預算法》第54條規定，新興資本支出及新增計畫須待預算完成審議後方可動支，換言之，總預算未付委審查，TPASS補助款恐面臨空窗，進而衝擊通勤族權益。

交通部公路局先前已示警，目前「基本上沒有備案」，預期1月底起各縣市恐將面臨財務壓力。對此，侯友宜表示，新北市已針對TPASS編列新台幣11億元，面對中央預算尚未到位，仍將依預算法規定先行動支，確保公共運輸不中斷，並全力做好相關配套，保障市民通勤權益。

